Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и выступления глав ФРС и ЕЦБ:

- Индексы деловой активности в США, Германии и еврозоне;

- Выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард.

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