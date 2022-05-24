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24 мая 2022 года 09:55

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник на фоне общего увеличения "аппетита к риску" на финансовых рынках благодаря сигналам, что Соединенные Штаты могут отменить часть торговых ограничений для Китая, введенных администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа. Нынешний американский президент Джо Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после своего возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин. Поддержку рынку в понедельник также оказали заявления представителей банка JPMorgan Chase, повысившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США.

За последние недели американские фондовые индексы существенно снизились на ожиданиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также опасений, что высокая инфляция будет сказываться на корпоративных прибылях. В минувшую пятницу S&P 500 был близок к тому, чтобы завершить сессию в зоне "медвежьего" тренда, то есть на уровне, ниже январского пика на 20%, но смог отскочить вверх к концу сессии.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении слов президента США Джо Байдена, что он рассматривает возможность отмены части торговых ограничений для КНР. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине и ее влиянием на динамику цен на сырьевые товары, а также оценивать возможность негативных последствий для мировой экономики на фоне локдаунов в Китае. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,92%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск снизился на 1,34%, гонконгский Hang Seng упал на 1,59%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск потерял 1,17%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%. При этом, введение эмбарго на импорт российской нефти странами Евросоюза застопорилось, что говорит о том, что санкции в ближайшее время, скорее всего, объявлены не будут.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК во вторник составила $111,95 за баррель, что на 1,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,8%, до $113,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $108,82 за баррель, что на 1,33% ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла всего $0,01, до $110,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла всего на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 3,371 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,703 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 мая снизился на 0,08% по отношению к пятнице и составил 103,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (21-23 мая) всего 0,02%, опустившись до 748,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,94%), "БКЕ-001Р-03" (+0,38%) и "РЖД-001P-20R" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-2,06%), "РЖД-001Р-21R" (-0,76%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,7%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 35-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 18,83% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей.

"Роснано" приобрело в рамках оферты по соглашению с владельцами 2 млн 188,371 тыс. облигаций серии БО-002Р-03 по цене 85,2% от номинала. Объем выпуска составляет 12 млн облигаций номинала 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, госкорпорация выкупила 18,23% выпуска. Количество приобретаемых бумаг составляло при выставлении оферты не более 2,4 млн штук. Цена приобретения определялась после истечения периода предъявления на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации. Госкорпорация разместила 3-летний выпуск на 12 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,7% годовых до погашения (дата погашения - 20 октября 2022 года).

ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило технический дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,699 млн рублей, а также дефолт при выплате 20-го купона бондов 001Р-02 на сумму 3,024 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) признала несостоявшимися и аннулировала выпуск облигаций компании "КЖК Финанс" серии 001P-01 и программу бондов серии 001P. ООО "КЖК Финанс" (эмитент облигаций, "дочка" АО "Казахстанская жилищная компания", КЖК) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей как премию около 200 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Ставка купонного дохода за первый и последующий купонные периоды должна была составить не более 8,7% годовых. Программа облигаций "КЖК Финанс" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей зарегистрирована "Московской биржей" в мае 2021 года. Программа бессрочная, облигации могли размещаться на срок до 10 лет. Компания ранее не выходила на публичный долговой рынок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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