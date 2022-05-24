Вероятно инерционное укрепление рубля до 56 руб./$1 во вторник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль на торгах во вторник может продемонстрировать инерционное снижение к уровню 56 руб./$1 из-за остаточных конвертационных операций компаний-экспортеров, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт также отмечает, что Минфин снизил для экспортеров коэффициент обязательной реализации валютной выручки с 80% до 50% (с 24 мая), что может выступить противовесом укрепления рубля после окончания налогового периода.

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