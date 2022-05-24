Причин для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2200-2470п пока нет - "Алор Брокер"

Причин для выхода индекса Мосбиржи из бокового диапазона 2200-2470 пунктов во вторник нет, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон во вторник утром можно назвать негативным. Американские фьючерсы уже отыграли почти весь рост понедельника, в минусе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, свыше процента теряет нефть. Поэтому вполне возможно, что нас ждет еще один "красный" день. При этом картина по индексу Мосбиржи в целом не меняется. Индикатор продолжает оставаться в боковике с несколько размытыми границами 2200-2470 пунктов. Не видим причин для выхода из него и во вторник", - пишет эксперт в комментарии.

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