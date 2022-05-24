.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2275-2330п - "Алго Капитал"
.
24 мая 2022 года 09:40
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2275-2330п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонения в пределах 1,2%, в диапазоне 2275-2330 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Несмотря на явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи способен открыться со сдержанным отклонением. Техническим препятствием для его серьезного дальнейшего падения должна стать накопившаяся трехдневная перепроданность локального рынка акций. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2370 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
24 мая 2022 года 19:03
Цена акций "Татнефти" может вырасти до 400-500 руб. к концу года, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Татнефти" имеют шансы на ещё один виток снижения в рамках общего снижения российского фондового рынка, - полагает эксперт. - При этом в рамках отложенного... читать дальше
.24 мая 2022 года 18:34
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой. "После возобновления торгов на Мосбирже акции "ФосАгро" продемонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими бумагами... читать дальше
.24 мая 2022 года 18:06
"Финам" рекомендует покупать акции Baxter International Inc.с целью $104,1 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Baxter International - американский производитель медицинского оборудования, специализирующийся на высокотехнологичных... читать дальше
.24 мая 2022 года 17:42
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic Co., торгующиеся на "СПБ бирже", говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Российские инвесторы особое внимание уделяют нефтегазовому сектору, в том числе зарубежному, что помогает их портфелям... читать дальше
.24 мая 2022 года 17:20
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью 167,9 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже и $107,2 за штуку на бирже Nasdaq, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Китайская технологическая компания NetEase по итогам первого... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:57
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $140 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, в связи с повышением безрисковой ставки, а также пересмотром мультипликаторов для оценки, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:24
Продолжение роста котировок акций VMware Inc. в ближайшее время маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "После обнародования информации о том, что Broadcom планирует приобрести VMWare акции первой компании упали в понедельник в цене на 3%, а второй - выросли на 25%. Мы... читать дальше
.24 мая 2022 года 16:02
Вероятно начало ослабления курса рубля после окончания налогового периода в пятницу, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине. Это... читать дальше
.24 мая 2022 года 15:44
Москва. 24 мая. Доллар США и евро активно дешевеют, вновь обновляя многолетние минимумы на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в среду и пятницу, не особо при этом реагируя на новое смягчение мер валютного контроля. читать дальше
.24 мая 2022 года 15:38
Курс рубля может продолжить укрепление в ближайшие дни на фоне концентрированных продаж валюты в налоговый период, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. "С 24 мая снижается норматив конвертации валютной выручки для экспортеров - до 50% с 80% ранее. Отметим, что ранее Э. Набиуллина... читать дальше
.24 мая 2022 года 15:16
Аналитики BCS Express нейтрально оценивают краткосрочные перспективы котировок акций Snap Inc., сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Компания Snap процветала во время пандемии, когда людям требовались развлечения на время карантина. Теперь потребительские предпочтения изменились, а из-за... читать дальше
.24 мая 2022 года 14:56
Нисходящее движение котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остается в силе, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "ММК" в первой половине торгов вторника оставались под повышенным давлением после решения... читать дальше
.24 мая 2022 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 473 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: 368 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают,... читать дальше
.24 мая 2022 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ralph Lauren Corp. с целевой ценой $103 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания... читать дальше
.24 мая 2022 года 13:52
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3890-3980 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 движется в нисходящем тренде, берущем начало в первых числах апреля. Индикатор RSI стремится к нижней... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.