Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2275-2330п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонения в пределах 1,2%, в диапазоне 2275-2330 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Несмотря на явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи способен открыться со сдержанным отклонением. Техническим препятствием для его серьезного дальнейшего падения должна стать накопившаяся трехдневная перепроданность локального рынка акций. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2370 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.