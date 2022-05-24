Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4150п - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4090 пунктов, а затем и к уровню 4150 пунктов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Американский фондовый рынок начал полноценную попытку развернуть двухмесячный нисходящий тренд. В пятницу по индексу S&P 500 были обновлены минимумы, после чего просадку начали стремительно выкупать. В понедельник этот импульс роста продолжился. Мы получили четкий "бычий" паттерн, указывающий в пользу уверенного отскока. Пока котировки S&P 500 выше уровня 3860 пунктов, актуален сценарий поступательного восстановления сначала к 4090 пунктам, а затем и к 4150 пунктам. Удержание спекулятивных длинных позиций по широкому рынку краткосрочно выглядит оправданным, - указывает аналитик инвесткомпании. - О фиксации можно будет рассуждать по мере достижения обозначенных ориентиров или же при повторном спуске индекса ниже 3860 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.