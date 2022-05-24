Рубль может вернуться в диапазон 60-70 руб./$1 в июне - "Открытие Инвестиции"

Национальная валюта может вернуться в диапазон 60-70 руб./$1 в первый месяц лета текущего года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль на текущей неделе будет продолжать получать поддержку со стороны активной фазы майского налогового периода, когда компании перечислят в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. А в июне российская валюта может более заметно начать сдавать свои позиции, - отмечает Шульгин. - К тому моменту завершаться сроки привлекательных трехмесячных рублевых вкладов, которые коммерческие банки по ставке 20+% годовых предложили населению в марте. Высвобождение рублевой ликвидности в сочетании с ожиданиями снижения ключевой ставки могут повысить интерес граждан к покупке валюты. К концу текущего месяца мы ожидаем увидеть стабилизацию курса рубля, а в первом месяце лета рассчитываем на активную попытку вернуться и закрепиться в диапазоне 60-70 руб./$1".

Также эксперт обращает внимание, что в понедельник был снижен норматив обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. "С учетом ослабления валютного контроля мы не исключаем ослабления рубля до уровня 70-80 руб./$1, если поступающая в Россию экспортная выручка снизится. По нашим оценкам, до начала зимнего периода риски развития подобной ситуации невелики, однако решение об ограничении импорта российских энергоносителей будет оставаться на повестке в ЕС и является предметом межстранового торга, а потому может быть принято неожиданно", - указывает аналитик.

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