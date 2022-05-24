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Brent - около $112,69 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги в понедельник уверенным ростом. Фондовые индексы стран АТР опускаются на торгах во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску на финансовых рынках благодаря сигналам, что Штаты могут отменить часть торговых ограничений для Китая, введенных администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

Нынешний американский президент Джо Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после своего возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин.

Поддержку рынку в понедельник также оказали заявления представителей банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), повысившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США.

За последние недели американские фондовые индексы существенно снизились на ожиданиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также опасений, что высокая инфляция будет сказываться на корпоративных прибылях. В минувшую пятницу S&P 500 был близок к тому, чтобы завершить сессию в зоне "медвежьего" тренда, то есть на уровне, ниже январского пика на 20%, но смог отскочить вверх к концу сессии.

"Рынок был готов к подъему уже некоторое время, - сказал портфельный управляющий Kingsview Investment Management Пол Нолте, слова которого приводит Dow Jones. - Это не означает, что тенденция к его снижению, отмечающаяся с начала текущего года, закончилась. Это передышка после активной распродажи акций в последние два месяца".

Акции JPMorgan подорожали на 6,2% по итогам торгов в понедельник. Крупнейший банк США по объему активов повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода (NII) на 2022 год до $56 млрд с ранее ожидавшихся $53 млрд. В презентации, опубликованной банком в понедельник, говорится, что JPMorgan надеется достичь целевого показателя рентабельности материального капитала в 17% уже в текущем году.

Главный финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум заявил в ходе мероприятия для инвесторов, что потери по кредитам банка в текущем году, вероятно, останутся крайне низкими, поскольку американцы еще не исчерпали запасы денежных средств, накопленные в период пандемии.

Тем временем, главный исполнительный директор банка Джеймс Даймон, также выступивший на мероприятии, отметил, что американская экономика остается сильной, и потенциальные препятствия для роста не являются непреодолимыми.

Подындекс финансовых компаний в S&P 500 вырос по итогам торгов на 3,2%, показав наилучшую динамику среди 11 отраслевых индикаторов индекса.

Стоимость акций Citigroup Inc. (SPB: C) увеличилась на 6,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 3,2%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 5,9%.

Бумаги VMWare Inc. (SPB: VMW), разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры, завершили торги ростом на 25%. По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. готова купить компанию за $60 млрд. Стороны ведут переговоры и могут объявить о сделке в четверг, сообщили источники.

Стоимость акций Broadcom опустилась на 3,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 618,34 пункта (1,98%) и составил 31880,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 72,39 пункта (1,86%) - до 3973,75 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 180,66 пункта (1,59%) и составил 11535,27 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении слов президента США Джо Байдена, что он рассматривает возможность отмены части торговых ограничений для КНР.

Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин.

Кроме того, комментарии президента США усилили надежды на возможность ослабления напряженности между двумя крупнейшими экономиками, пишет MarketWatch.

Тем временем инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине и ее влиянием на динамику цен на сырьевые товары, а также оценивать возможность негативных последствий для мировой экономики на фоне локдаунов в Китае.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск опустился на 0,8%.

В лидерах снижения находятся бумаги рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-6%), холдинговой Z Holdings Corp. (-3,8%) и медиакомпании CyberAgent Inc. (-3,8%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group теряют 1,5%, акции производителя потребительской электроники Sony - 0,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск опустился на 1,34%, гонконгский Hang Seng упал на 1,59%.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге входят котировки акций оператора казино Sands China Ltd. (-6,2%), производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. Ltd. (-5,7%) и интернет-компании Meituan (-7,6%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. уменьшаются в цене на 1,85%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск потерял 1,17%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,86%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,01% и выросли на 1,3% соответственно.

Цены на нефть опускаются во вторник на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

"Высокая неопределенность в отношении перспектив спроса в Китае сохраняется", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

При этом, введение эмбарго на импорт российской нефти странами Евросоюза пока застопорилось, и это говорит о том, что "мы не увидим санкций в ближайшее время", говорит эксперт.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $112,64 за баррель, что на $0,78 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,87 (0,8%), до $113,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,56 за баррель, что на $0,73 (0,66%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла $0,01, до $110,29 за баррель.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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