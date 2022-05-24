Индекс Мосбиржи пока останется в широком боковом коридоре - BCS Express

Индекс Мосбиржи пока по-прежнему останется в широком боковом коридоре, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Это диапазон, верхняя граница которого расположена в районе 2460-2500 пунктов и уже дважды была протестирована. Снизу область поддержки находится около 2165-2235 пунктов. Сейчас складывается редкая ситуация. Если оценивать российский рынок акций в долларах, то прошедший за два месяца подъем РТС на 56% уже предполагает повышенную техническую перекупленность. Появляются поводы для продажи. Однако если курс USD/RUB начнет плавно восстанавливаться, то в рублях российские бумаги могут выглядеть устойчиво. По индексу Мосбиржи никакой перегретости нет", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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