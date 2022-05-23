Рынок акций РФ начал неделю с падения к 2300п по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ начал неделю с падения к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, несмотря на улучшения настроений на внешних фондовых площадках и выросшие цены на нефть и металлы; лидерами отката выступили бумаги "Татнефти" (-7,1%) на дивидендных новостях, а лучше рынка выглядели акции "Газпрома" в ожидании новостей по размеру дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2301,85 пункта (-3%), индекс РТС - 1253,69 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,1%.

Доллар подешевел до 57,62 рубля (-2,62 рубля).

Совет директоров "Татнефти" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию, или 42,64 рубля с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании.

Среднерыночный прогноз финальных дивидендов "Татнефти" по расчетам аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составил 16,48 руб. на акцию, итоговых (с учетом выплаты промежуточных дивидендов) - 42,98 руб. на акцию.

Кроме бумаг "Татнефти" подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-5,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,9% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Акции "Северстали" обновили минимумы с конца апреля на фоне известий, что акционеры на годовом собрании 20 мая приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Ранее "Северсталь" заявляла, что в текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года.

Акции "Газпрома" большую часть дня торговались в плюсе, максимум сделок составил 273 рубля (+3,8%), но к закрытию сессии бумаги вернулись к уровню пятницы (263 рубля).

Россия продолжает наращивать поставки газа в Китай как в сжиженном виде, так и по трубопроводам, при том, что страна резко сократила импорт СПГ на фоне новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая в связи с неоплатой в рублях, подтвердили утром в субботу государственная газовая компания Gasum, а также "Газпром" (MOEX: GAZP).

Тем временем Польша приняла решение разорвать соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа" в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в понедельник.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в понедельник, что Россия будет готова вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев проявит конструктивную позицию и отреагирует на переданные Россией документы.

Российская экономика достойно справляется с санкциями, об этом говорят все основные макроэкономические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в начале встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля). Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин. В Минфине пока не комментируют дату вступления в силу нового лимита.

По слова главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи третий торговый день подряд пребывает под давлением, вернувшись к нижней границе канала 2300-2500 пунктов.

В понедельник на рынке сохранились "медвежьи" настроения на фоне резкого укрепления национальной валюты, ввиду чего распродажи коснулись в большей степени сырьевых экспортных компаний, которые получают валютную выручку. Дополнительной нервозности рынку придавали заявления министра экономики Германии о том, что страна готова ввести против России эмбарго ЕС без Венгрии, если Еврокомиссия предложит такой вариант.

Лидерами падения выступили акции "Татнефти" после объявления финальных дивидендов за 2021 год в размере 16,14 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий (дивидендная отсечка 8 июля). Лучше остальных спекулятивно выглядели акции "Газпрома" в преддверии объявления советом директоров дивидендов за 2021 год.

Распродажи коснулись и потребительского сектора. Под давлением находились акции "Магнита" из-за отказа в листинге депозитарных расписок на зарубежных площадках, что в краткосрочном периоде может создать "навес" из предложения. Положительная динамика преимущественно наблюдалась в спекулятивных инструментах. Можно выделить рост бумаг "ОГК-2" (MOEX: OGKB) на фоне возможного приобретения компанией активов финского предприятия Fortum.

Во вторник на фоне пессимистичной технической картины индекс МосБиржи может провалиться за нижнюю границу канала 2300-2500 пунктов, что при возобновлении коротких позиций с 1 июня может усилить снижение, считает Жильников.

Как отмечает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич, поддержку российским акциям оказывала динамика западных площадок в Европе и США, где индексы выросли более чем на 1%.

Индекс МосБиржи пробил краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов апреля. Это говорит в пользу отмены сценария роста с целью в районе 2600 пунктов. При этом в случае ухода рынка под минимумы 13 мая (чуть выше 2280 пунктов по индексу МосБиржи) продажи могут усилиться за счет закрытия длинных позиций по "стопам". Это будет способствовать дальнейшему снижению и уходу индекса МосБиржи в район 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что основное давление в периоды рублевого укрепления как обычно принимают на себя акции экспортеров. Исключением в понедельник стали акции "Газпрома", которые подросли в ожидании дивидендных новостей.

Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон был умеренно позитивным. Майский индекс делового климата IFO Германии вышел лучше ожиданий и выше аналогичного апрельского показателя. Вместе с тем, ЕС понизил прогноз ВВП на 2022 год с 4% до 2,7%, а в докладе Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что нынешнее состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны.

Во вторник инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, выйдут первые оценки индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2275-2405 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в течение недели мировые инвесторы будут следить за новостями с начавшегося в Давосе Всемирного экономического форума, который после двухлетнего перерыва пройдет в очном формате, а также ждать обнародования протокола майского заседания ФРС. Из выходящей в предстоящие дни макростатистики наибольший интерес будут представлять предварительные майские индексы деловой активности PMI в США и ведущих странах Европы, вторая оценка динамики американского ВВП в I квартале, а также данные по доходам и расходам американцев за апрель.

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи на дневном графике оттолкнулся от верхней границы треугольника. Ожидается продолжение снижения к нижней границе фигуры, в район 2270 пунктов, где, вероятно, будет найдена поддержка, полагает Додонов.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%, корейский KOSPI - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX и FTSE прибавляют 1,2-1,7%) и США (индексы прибавляют 1,3-2,2%).

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник сбавили темпы роста после подъема предыдущей недели. Поддержку ценам оказывают ожидания увеличения спроса по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, в то время как поставки сырья остаются ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,03 за баррель (+0,4% и +0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $110,41 за баррель (+0,1% и +0,4% в пятницу).

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-18%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-12,9%), акции ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (-8,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-8%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-7,7%, до 0,2834 рубля), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-6,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,1%).

Совет директоров ПАО "Россети Центр" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2021 год в размере почти 0,034 руб. на акцию. Как сообщила компания, точный размер предлагаемой дивидендной выплаты - 0,0338114 руб., всего на дивиденды предлагается распределить 1 млрд 427 млн 448 тыс. руб. Дата закрытия реестра акционеров - 28 июня 2022 года.

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. По итогам девяти месяцев прошлого года ритейлер выплатил дивиденды в размере 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей. Оставшуюся часть прибыли рекомендовано не распределять, дивиденды не выплачивать, говорится в сообщении компании.

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-2,7%) планирует увеличить прибыль по РСБУ в 2022 году до 2,295 млрд рублей со 152,6 млн рублей по итогам 2021 года, следует из годового отчета компании. Выручка прогнозируется на уровне 6,51 млрд руб., что на 12,3% меньше, чем за 2021 год.

Совет директоров ПАО "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" (-1,4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочном формате, сообщила компания. Прибыль за 2021 г. решено не распределять, следует из сообщения группы. Чистая прибыль ПАО "Соллерс Авто" по МСФО за 2021 год, относимая на собственников группы, составила 2,429 млрд руб. против убытка в 2,125 млрд руб. годом ранее.

Просели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-0,5%), хотя утром бумаги росли на корпоративных новостях. По сообщению газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) рассматривает возможность приобретения золотодобытчика Petropavlovsk.

Выросли акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+12,4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,5% и +39,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+7,7% и +20,9% "префы"), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,2%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,4%), "ОГК-2" (+2,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,25 млрд рублей (из них 8,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,49 млрд рублей на акции "Норникеля").