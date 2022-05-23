BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Газпром", "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро".

Благодаря сильной конъюнктуре на рынке газа интересно выглядят акции "Газпрома", отмечается в материале. Цены в Европе удерживаются вблизи $1000 за 1 тыс. куб. м. Несмотря на все стремления отказа региона от импорта энергоносителей из России в ближайшей перспективе поставки должны продолжиться из-за высокой рыночной доли РФ. Второй фактор привлекательности акций Газпрома - возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021г. При решении выплатить дивиденды в рамках дивполитики возможен подъем акций к 270-290 руб., полагают эксперты инвесткомпании.

"Акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как ставка на защитный сектор. Компания работает на внутреннем рынке и слабо зависит от импортных поставок. По итогам I квартала "Магнит" показал одни из лучших результатов в ритейле. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021г, однако финансовое состояние позволяет распределить их позже. При стабильной ситуации на российском рынке на горизонте ближайших месяцев цена бумаги может достичь 5400-5600 руб.", - отмечают аналитики.

На взгляд стратегов BCS Express, акции "ЛУКОЙЛа" сейчас являются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. В последние недели бумаги сильно падали, опережая сектор, из-за этого потенциал восстановления в них сейчас выше, чем у конкурентов по отрасли. Важный фактор привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика. Компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021г, но отметила, что совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022г вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021г. Кроме того, ранее "ЛУКОЙЛ" использовал программу обратного выкупа акций. Байбэк в последнее время не проводится, но если его возобновят, то бумаги могут получить стимул для роста быстрее рынка.

Аналитики указывают, что в 2022г на рынке ожидается дефицит металла, от которого может выиграть "РусАл". Цены на алюминий к концу I квартала скорректировались, но остаются высокими. Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным, выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке. Также в материале отмечается, что "РусАл" владеет долей в "Норникеле", который намерен выплачивать дивиденды по итогам 2021г. Это означает, что компания получит приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. В среднесрочной перспективе бумаги могут подняться к 70-72,5 руб. за акцию, полагают в BCS Express.

Также интересны акции "РусАгро" на фоне роста цен на продовольственную продукцию. Компания выигрывает от роста цен как внутри страны, так и на мировом рынке. "Кроме того, несмотря на кризисные моменты, спрос на продукцию "РусАгро" остается стабильным. Позитивный момент для группы - участие в программе льготного кредитования отрасли. Благодаря этому даже при росте процентных ставок в РФ негативный эффект на прибыль не такой существенный. При спокойном сентименте акции "РусАгро" на горизонте нескольких месяцев могут подняться к 1050-1100 руб.", - считают стратеги инвесткомпании.

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