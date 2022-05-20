Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за укрепления рубля, неделя закрылась ростом

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на фоне укрепления рубля, несмотря на коррекционный рост внешних фондовых площадок и стабилизацию нефти; индекс Мосбиржи откатился в район 2370 пунктов, РТС просел ниже 1240 пунктов, но неделя завершилась ростом индикаторов.

По итогам торгов в пятницу индекс Мосбиржи составил 2373,26 пункта (-2,6%), индекс РТС - 1239,83 пункта (-0,5%, максимум сессии - 1324,1 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар в пятницу снизился до 60,31 рубля (-1,6 рубля), утром курс падал до 57,08 руб./$1 - минимума с апреля 2018 года.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,9-9,5%, доллар подешевел на 4,24 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,4%), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -2,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7% и -2,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Совет директоров "Русала" накануне рекомендовал годовому собранию акционеров компании не распределять прибыль за 2021 год и не выплачивать дивиденды, говорится в сообщении "Русала".

"Русал" последний раз выплачивал дивиденды за 2017 год - всего около $300 млн. После этого компания отказывалась от распределения прибыли из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США.

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что министры финансов и главы центробанков стран G7 не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время спецоперации на Украине. По словам источника, знакомого с этим вопросом, лидеры ЕС также поддержат ограничение цен, когда соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине, отмечает агентство.

Bloomberg, ссылаясь на информированный источник, пишет, что "ограничение цен все еще далеко от того, чтобы стать реальностью, но является частью усилий по давлению на Россию без введения санкций против покупателей российских энергоносителей".

Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, сообщили со ссылкой на предписание регулятора для профучастников "Тинькофф инвестиции" и "ВТБ Мои инвестиции" в своих официальных телеграм-каналах. Также отменяется запрет на покупку валюты с плечом.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, крепкий рубль мешает расти акциям экспортеров, вследствие чего рост акций в конце недели прекратился и рынок перешел к коррекции. Индекс РТС по итогам недели существенно обогнал в росте индекс МосБиржи, эта разница объясняется "аномальным", по мнению многих участников рынка, ростом рубля.

Укрепление рубля может продолжиться из-за наступления очередного налогового периода 25-27 мая. Компании-экспортеры будут конвертировать валютную выручку, создавая дополнительный спрос на рубль.

На следующей неделе одним из важных событий, которое способно повлиять на динамику фондового рынка, станет заседание 26 мая совета директоров "Газпрома", на котором будет принято решение относительно выплаты дивидендов. Положительное решение окажет поддержку рынку. Размер дивиденда может составить около 45 рублей на акцию "Газпрома", что соответствует 17% доходности, отмечает Власенко.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, во второй половине торгов в пятницу индекс МосБиржи усилил падение и ушел в район 2370 пунктов на новостях о том, что Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке. Также отменяется запрет на покупку валюты с плечом. Как известно, ЦБ ввел запрет на короткие продажи на российском рынке 24 февраля, объяснив необходимость такой меры "обеспечением защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках", а также "снижением рисков и ограничением чрезмерной волатильности".

Инициатива ЦБ позитивная, поскольку это шаг в направлении к возвращению нормальных, а не "шоковых" условий функционирования рынка. Тем не менее краткосрочно эта новость может являться фактором формирования повышенной волатильности. На текущей неделе были основания для пробития уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи, однако теперь фокус переключается на риск снижения в область 2000-2200 пунктов, которая вполне может выступить среднесрочным "дном" и плацдармом для покупок.

Тем не менее, перспектива очередной атаки "быков" на рубеж 2500 пунктов остается. Ситуация за последние недели стабилизировалась, западные страны, похоже, исчерпали санкционный потенциал. Поэтому маловероятно, что большое количество участников рынка с июня ринутся открывать короткие позиции. Вполне может случиться так, что попытки опуститься к 2200 пунктам будут активно выкупаться, полагает аналитик.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) Group (+0,1%) опубликовал в пятницу, 20 мая, финансовые (МСФО) и операционные результаты за I квартал 2022 г. Выручка выросла на 96% год к году (г/г), до 35,6 млрд руб. Впечатляющий рост финансовых показателей Segezha в I квартале объясняется двумя факторами: эффектом от консолидации активов АО "НЛХК" и ООО "ИФР", вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года соответственно, а также эффектом увеличения средних цен реализации продукции в рублевом выражении, связанным с ослаблением курса национальной валюты (70% выручки группы является экспортной). Причиной отрицательной прибыли Segezha стала негативная переоценка долга, 60% которого номинировано в евро. Негативный свободный денежный поток был обусловлен выплатой основной суммы по сделке M&A "ИФР" (18,4 млрд рублей) и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (6,6 млрд рублей). Из-за европейских санкций группа начала активно переориентировать поставки в Азию, что, по-видимому, приведет к сокращению продаж как минимум во II квартале, а также существенному росту транспортных расходов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение "ЛУКОЙЛом" (MOEX: LKOH) 99,9% ООО "Шелл нефть" при условии регулярной реализации нефтепродуктов на бирже. В результате "ЛУКОЙЛ" сможет нарастить долю продаж через собственные АЗС в премиальных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, полагает Шульгин.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, рынок акций в пятницу снизился на фоне фиксации инвесторами своих недельных позиций, а также ввиду значительного укрепления рубля. Из важных новостей следует отметить отмену запрета ЦБ РФ с 1 июня на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты с кредитным плечом - еще один шаг к нормализации отечественного фондового рынка. Кроме этого, ожидается, что в конце июня "Мосбиржа" планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, однако дополнительные условия будут объявлены позднее.

Под давлением в пятницу находились все сектора российского рынка за исключение технологического, который смог показать рост благодаря укреплению расписок QIWI (MOEX: QIWI) после объявления о buyback ранее.

В лидерах падения оказались бумаги предприятий отрасли минеральных удобрений ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Акрон" (MOEX: AKRN)), выручка которых в большей степени номинирована в валюте и которые наиболее уязвимы к укреплению рубля. Снижались и другие компании сырьевых секторов, в частности нефтегазового и горнодобывающего. Под давлением находились и акции потребительского сектора, несмотря на отсутствие значимых новостей.

На следующей неделе ожидается преобладание покупок в преддверии объявления о дивидендных выплатах крупнейшими компаниями, а индекс МосБиржи попробует продвинуться к уровню 2500 пунктов, полагает Соловьев.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении ставки (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 3%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-1,2%), но снижаются Штаты (индексы теряют 0,6-0,9%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентиром для LPR, отмечает The Wall Street Journal.

В Великобритании розничные продажи в апреле выросли на 1,4%, тогда как ожидалось снижение на 0,3%.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае 2022 года снизился на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 40 пунктов, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает данный показатель. Это минимальное значение индикатора с начала его расчета в 1974 году. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до минус 39 пунктов, сообщает Trading Economics. В мае 2021 года индикатор составлял минус 9 пунктов.

На нефтяном рынке цены в пятницу возобновили попытки роста, неделя завершается на мажорной ноте благодаря оптимизму в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $112,52 за баррель (+0,4% и +2,7% в четверг), июльская цена WTI - $110,41 за баррель (+0,5% и +2,7% накануне).

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-11,6%), VEON (MOEX: VEON) (-6,3%), "ФосАгро" (-6,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,9%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,4% и -4,5% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-5,3%), бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,3% и -5,4% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,7%).

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-3,5%, до 58,86 рубля) на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов в размере 82 копейки на акцию, дата закрытия реестр - 27 мая, сообщила компания. Как сообщалось, за первое полугодие ТМК выплатила 17,71 руб. на акцию. Таким образом, размер финальных дивидендов в 21,6 раза ниже промежуточных.

Подорожали "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+23,7%), расписки Qiwi (+19,7%), бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+17,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+11,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,15 млрд рублей (из них 7,29 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,35 млрд рублей на акции "Норникеля").