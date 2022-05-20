Рубль растерял значительную часть роста и закрыл пятницу лишь умеренным укреплением на фоне нового ослабления валютного регулирования

Москва. 20 мая. Доллар США и евро сумели отыграть значительную часть потерь первой половины дня, отойдя от многолетних минимумов на "Московской бирже" на закрытии торгов пятницы. Рубль растерял значительную часть роста и лишь довольно умеренно подрос к бивалютной корзине на фоне новых действий Банка России по ослаблению ранее принятых мер валютного регулирования.

Курс доллара США составил 60,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,67 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 57,075 руб./$1 впервые с 26 марта 2018 года. Евро стоил 62,8 руб./EUR1, подешевев на 1,6 рубля. Ранее в ходе торгов евро падал до 59,02 руб./EUR1 впервые с 3 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,64 рубля - до 61,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", торги пятницы отличались повышенной волатильностью и, если в первой половине дня рубль обновил многолетние максимумы, то закрытие торгов проходило при меньшей активности игроков. Рубль растерял значительную часть роста в условиях фиксации прибыли перед выходными днями, к тому же Банк России вечером сообщил об очередном смягчении мер валютного регулирования.

Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты с плечом принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, между тем, признала глава американского Минфина Йеллен. Она сказала журналистам, что на министерской встрече в Германии обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации их влияния на цены энергоносителей.

По ее словам, "цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены". Но выполнение этой задачи осложняется решением вопроса о том, как обеспечить, "чтобы часть российской нефти поступала на рынок для сдерживания мировых цен на топливо и чтобы мы не оказывали чрезмерного негативного воздействия на третьи страны".

Тем временем, по данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Около половины импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) для оплаты по новой схеме, накануне сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".

"Это вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении экспортной выручки", - отметил он.

Новак добавил, что всего российский газ покупают свыше 50 компаний - крупных, средних и малых. Из них около половины уже открыли счета в ГПБ для оплаты по новой схеме.

"Российский рубль продолжил испытывать сильную волатильность. Сегодня утром он смог достичь 57 руб./$1, после чего оттолкнулся на уровни 60 руб./$1. Тем не менее, рубль вероятно продолжит рост, пока не появятся сопоставимые по размеру игроки, готовые покупать доллар", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Вслед за негативным открытием рубль стал стремительно дорожать. Доллар впервые с марта 2018 приближался к 57 руб./$1, евро установил новый семилетний минимум вблизи 59 руб./EUR1. Затем рубль растерял около половины достижений сессии в рамках коррекции. Таким образом, хроническое превышение предложения инвалюты над спросом, обусловленное регуляторными мерами властей и падением импорта, приводит к дестабилизации валютного рынка. Ситуация усугубляется принудительной ликвидацией маржинальных позиций покупателей инвалюты, поскольку падение ее курса достигло критического размера для многих, кто вкладывался в инвалюту на заемные средства. Вероятно, сегодня мы увидели реализацию критической массы таких позиций, на что косвенно указывает резкий рост объема торгов на валютном рынке. Все это увеличивает вероятность завершения волны укрепления рубля, стартовавшей в марте. По меньшей мере должна наступить стабилизация валютных курсов около достигнутых уровней и снижение волатильности котировок", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, завершая в плюсе четвертую неделю подряд впервые с начала февраля.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу составляет $111,78 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,3 за баррель, что на 0,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне обе эталонные марки подорожали на 2,7%, с начала недели они фиксируют рост в районе 1%.

Нефтяной рынок поддерживают опасения дефицита топлива на фоне сокращения предложения из-за российско-украинского конфликта и увеличения спроса по мере восстановления глобальной экономики после вызванного пандемией коронавируса спада.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,5169 рубля, до 58,8862 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,0405 рубля, до 60,8953 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 3,344 рубля по отношению к четвергу и составил 59,057 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,2797 рубля и составил 59,0314 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 719,513 млн, из которых $1 млрд 509,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 209,671 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,4467 рубля, до 60,7439 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 3,822 рубля, до 61,004 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 873,115 млн, из которых EUR1 млрд 120,841 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 752,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 14,12% и 14,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 14,42% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 5 б.п. каждая - до 14,38% и 14,26% годовых соответственно.