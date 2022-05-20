Рынок акций РФ во второй декаде мая вырос благодаря паузе в западных санкциях к РФ

Рынок акций РФ во второй декаде мая вырос благодаря паузе в антироссийских западных санкциях из-за военной операции России на Украине и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок на опасениях более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Министры финансов и главы центробанков стран G7 на неделе не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти. Индекс Мосбиржи подрос в район 2370 пунктов, а индекс РТС на подъеме протестировал 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля, достигшего максимума с весны 2018 года.

По итогам торгов с 16 по 20 мая индекс Мосбиржи вырос на 2,9% и составил 2373,26 пункта, индекс РТС взлетел на 9,5% и достиг 1239,83 пункта на фоне падения доллара до 60,31 руб./$1 (-4,24 рубля), при этом цена июльской нефти Brent подросла до $112,52 за баррель (+1,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с восходящей коррекции на фоне выросшей нефти, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и ожидания новых антироссийских санкций ЕС; лидерами роста выступили бумаги нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи превысил 2365 пунктов, индекс РТС превысил 1174 пункта на фоне укрепления рубля (доллар упал до 63,44 руб./$1).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+3,3%) принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, учитывая нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах. Вопрос о дивидендах будет рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 года, сообщила НК.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций. Нефть Brent поднялась к $112,7 за баррель.

Совет директоров "МРСК Урала" (+9%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 17 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 0,025 рубля на акцию.

Во вторник рынок акций РФ уверенно вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индексы Мосбиржи и РТС преодолели психологические рубежи 2400 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидировали в росте расписки TCS Group (+8,9%), подскочили в ожидании дивидендных новостей "префы" "Сургутнефтегаза" (+7,8%). Подешевели после отсечки дивидендов за 2021 год бумаги ПАО "Таттелеком" (-11,7%, до 0,5915 рубля; дивиденды - 0,0428 рубля на акцию).

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Нефть Brent закрепилась в районе $114 за баррель. В китайском Шанхае начали ослаблять коронавирусные ограничения - возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, однако темпы подъема сократились из-за ухудшения внешней конъюнктуры; лидировали в росте бумаги "Мобильных телесистем" (+11,7%) и акции ее крупнейшего акционера АФК "Система" (+8,3%) на новостях о дивидендах МТС. Индекс Мосбиржи превысил 2445 пунктов, индекс РТС - 1210 пунктов.

Совет директоров МТС рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, закрытие реестра - 12 июля. В среду также вышел отчет "МТС" за I квартал: выручка выросла на 8,5% (до 134,4 млрд рублей), скорректированная OIBDA группы увеличилась на 2% (до 56,5 млрд рублей), что превысило прогнозы аналитиков.

Менеджмент ПАО "Ростелеком" (+1% и +2,9% "префы") предложил выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, направит на это 50% чистой прибыли по МСФО.

Нефть Brent откатилась ниже $110 за баррель на фоне перспектив увеличения поставок топлива из Венесуэлы. Власти США ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

Акционеры Qiwi (+2,8% АДР) одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний обыкновенных акций группы на биржах, финансирование buyback планируется за счет средств из нераспределенной прибыли. В рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций.

В четверг рынок акций РФ просел по индексу Мосбиржи во главе с расписками TCS Group (-6,9%), отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" (+0,7%) и Сбербанка (+0,4%), в лидерах роста выступили "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,1%) на новостях о дивидендах за 2021 год.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2440 пунктов, индекс РТС за счет укрепления рубля превысил 1245 пунктов (доллар упал к 61,6 руб./$1).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, с отсечкой реестра 20 июля.

В пятницу утром рынок акций продолжил снижение, несмотря на попытки роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2400 пунктов, а индекс РТС на подъеме протестировал рубеж 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля (доллар падал в район 57 руб./$1 - минимум с апреля 2018 года, после чего отскочил выше 60 руб./$1), после чего также сдал назад.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году. Нефть Brent стабилизировалась в районе $112 за баррель.

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что министры финансов и главы центробанков стран G7 не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти.

По сообщению Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время спецоперации на Украине.

В период с 16 по 20 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Мобильных телесистем" (+19%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+13%), бумаги "Газпрома" (+11%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-10%), Petropavlovsk (-7%), Polymetal (-7%).

Динамику рынка акций РФ в конце мая по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина и санкционные действия Запада. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2300-2500 пунктов, для индекса РТС - 1150-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".