Цены евробондов РФ по итогам недели упали на опасениях создания США условий для "искусственного дефолта" России

Москва. 20 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на опасениях создания Соединенными Штатами условий для "искусственного дефолта" России, несмотря на то, что сама Российская Федерация имеет финансовые средства в достаточном объеме и готова к проведению платежей по суверенному долгу. Кроме того, определенное давление на отечественные активы оказывала и нестабильность мировых рынков капитала на фоне существующих рисков, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США в перспективе может привести к рецессии американской экономики.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) в большинстве своем, напротив, умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на защитные финансовые инструменты в условиях рыночной волатильности; исключение составили лишь "короткие" бумаги.

Тенденция к ценовому снижению в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый же торговый день недели на фоне общемирового бегства инвесторов из рисковых активов после публикации данных об ухудшении экономической ситуации в Китае и США. Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики США на 2022-2023 годах, отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом. Оценка подъема американской экономики на текущий год была понижена до 2,4% с 2,6%, на следующий год - до 1,6% с 2,2%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения: в марте оно выросло на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%. Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.

Во вторник котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии, организованном The Wall Street Journal.

Определенную поддержку российским активам оказывало также затянувшееся согласование Евросоюзом очередного, шестого по счету, пакета антироссийских санкций, который в итоге так и не был одобрен. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, министры иностранных дел стран ЕС не смогли добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России. "Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Пик падения отечественных евробондов пришелся на середину недели на фоне возросших опасений непродления Соединенными Штатами лицензии, позволяющей обслуживать суверенный долг России после 25 мая, а также общемирового снижения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после "ястребиных" заявлений главы ФРС.

США, вероятнее всего, не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бонне. Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. При этом 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. "Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что (...) для нас будет закрыта западная инфраструктура. 25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. (...) 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

В свою очередь глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ имеет все необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме. "Нам нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом, - сказал Пауэлл. - Пока мы этого не увидим, мы продолжим действовать". При этом он выразил надежду, что ФРС сможет поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессию в экономике страны.

Вместе с тем в последние два дня недели котировки российских еврооблигаций смогли умеренно подрасти в рамках коррекции после заметного падения 18 мая вслед за ростом цен US Treasuries, а также благодаря отсутствию новых негативных сообщений.

Кроме того, поддержку рынку оказала новость о том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонов по евробондам Россия-2026 и Россия-2036 в долларах и евро. По данным Минфина РФ, средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме 26,5 млн евро были получены платежным агентом по еврооблигациям - НРД. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отметило министерство.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 20,8%, до 20,86% от номинала (их доходность выросла на 556 базисных пунктов - до 28,47% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 23,1%, до 20,69% от номинала (их доходность выросла на 588 базисных пунктов - до 27,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 600 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 24,1% - до 18,3% от номинала (его доходность выросла на 670 базисных пунктов, до 28,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 30,2%, до 18,3% от номинала (их доходность выросла на 14,6 процентных пункта - до 63,33% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 35,9%, до 17,32% от номинала (доходность выросла на 14,1 процентного пункта - до 51,18% годовых). Еврооблигации РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 11,5%, подешевев до 14,75% от номинала (их доходность выросла на 366 базисных пунктов - до 46,16% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 32,5%, до 24,16% от номинала (его доходность выросла на 52,8 процентного пункта - до 156,96% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году упала на 35,4%, составив 22,93% от номинала (их доходность выросла на 85,1 процентного пункта - до 178,64% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, в частности новостями о продвижении военной операции на Украине и возможных новых антироссийских санкциях, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Большое значение для рынка будут иметь сообщения относительно продления или непродления Соединенными Штатами лицензии, позволяющей обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.