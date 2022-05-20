Цена акций Anta Sports может вырасти на 9% до конца года - "Финам"

Цена акций Anta Sports Products Ltd. может вырасти на 9% до конца текущего года, отмечается в комментарии "Финама".

"Anta Sports - это один из крупнейших игроков на рынке спортивной одежды обуви и аксессуаров в Китае. Компания выглядит интересной за счет крупной доли на локальном рынке - эта доля сопоставима с долей Adidas в Китае. Также компания интересна за счет долгосрочных планов по выходу на глобальный рынок. Мы считаем, что акции компании могут вырасти на 9% до конца года, а дивдоходность на следующие 12 месяцев - 1,6%. Драйверами роста популяризации бренда в Китае будет и так называемое патриотическое потребление. Молодое поколение, а в особенности зумеры, задают тренды - оказывают внимание локальным производителям", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.