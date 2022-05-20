Индекс S&P 500 может закрыть снижением седьмую неделю подряд - "Открытие Инвестиции"

Индекс S&P 500 может закрыть снижением седьмую неделю подряд, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Индекс S&P 500 в четверг удержался в области годовых минимумов, сформировал "двойное дно" и теперь пытается от него отскочить. Тем не менее он может закрыть снижением уже седьмую неделю подряд. В пятницу экспирируются опционы на отдельные акции и биржевые фонды (ETF), поэтому данный фактор может внести свою лепту в рыночную динамику, - указывает Сыроваткин в комментарии. - На дневном графике индекса сформировалась разворотная свеча "волчок", которая вкупе с перепроданностью и агрессивными "медвежьими" настроениями, которые царят на рынке, создает предпосылки для отскока. Однако это - лишь краткосрочная перспектива, и масштабное возобновление роста рынка акций США пока совсем не так очевидно".

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