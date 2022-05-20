Вероятно достижение ценой акций Bank of America уровня $46 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Диверсифицированная бизнес-модель и активное развитие цифрового банкинга будут способствовать достижению котировками акций Bank of America Corp. (BofA) прогнозной стоимости на уровне $46 за штуку на горизонте года, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"С одной стороны, доходы Bank of America более чувствительны к изменениям процентных ставок, чем у конкурентов, с другой - его бизнес-модель в меньшей степени зависит от динамики рынка капиталов. Эта особенность обеспечила прирост годовой выручки и менее значительное снижение прибыли в первом квартале в сравнении с крупнейшими сопоставимыми компаниями, - отмечает эксперт. - В начале 2022 года в ситуации ужесточения финансовых условий и усиления рыночной волатильности активность компаний в IPO- и M&A-сегментах заметно сократилась, что привело к снижению комиссионных доходов от инвестиционно-банковской деятельности. Однако влияние этого негативного фактора было компенсировано повышением чистого процентного дохода, который, по данным последнего квартального отчета BofA, вырос на 13,5% и начиная с октября-декабря обеспечивает более половины выручки эмитента. Приток средств на депозиты и наличие избыточной ликвидности позволяют банку реинвестировать средства в расширение кредитного портфеля, объем которого превысил уровень прошлого года на 10%".

Более активный рост, указывает Меркулов, наблюдается в сфере коммерческого кредитования с увеличением на 16% г/г как за счет новых заимствований, так и благодаря расширению действующих кредитных линий. Также банк подтверждает устойчивость потребления: расходы по картам превысили уровень прошлого года на 15%, объем потребительских займов - на 6%. Поскольку риск рецессии оценивается как невысокий в ближайшие 12-18 месяцев, ожидается, что темпы потребительских расходов и кредитования будут поддерживаться в 2022 году на текущем уровне.

Увеличению процентного дохода способствует сохранение высокого качества кредитного портфеля, доля чистых списаний в котором сохраняется на исторически низком уровне 0,16% за счет устойчивого финансового состояния потребителей и бизнеса, обращает внимание аналитик инвестиционной компании. Чистая процентная маржа в начале 2022 года составляла 1,69%, что по-прежнему ниже среднего значения за последние пять лет (2,33%). Однако повышение учетной ставки ФРС и нормализация кривой доходностей будут способствовать повышению процентных доходов. В частности, по оценке банка, увеличение ставки на 100 б.п. предполагает прирост поступлений на $5,4 млрд. Согласно базовому прогнозу, в этом году чистый процентный доход Bank of America вырастет на 17%.

"Важно отметить, что риски, связанные с экспозицией на российский рынок, оцениваются руководством банка как несущественные - около $700 млн или 3% средней квартальной выручки за последние три года. Кроме того, если в условиях инфляции большинство конкурентов в отрасли ожидают увеличения расходов в текущем году, менеджмент BofA прогнозирует поддержание затрат на уровне 2021 года, что позволит снизить давление на прибыль. С учетом этого фактора форвардный мультипликатор P/E составляет около 12,9х к концу года. За счет диверсифицированной бизнес-модели и активного развития цифрового банкинга эмитент сохраняет лидирующие позиции в индустрии кредитования и рассматривается как основной бенефициар нормализации процентных ставок. Целевая цена акции - $46 на горизонте года", - указывает Меркулов в комментарии.

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