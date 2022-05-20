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Рубль днем отошел от утренних максимумов к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными днями

Москва. 20 мая. Доллар США и евро отошли от многолетних минимумов, достигнутых в первой половине дня, но все равно продолжают заметно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая, высоких цен на нефть и изменения схемы оплаты российского газа.

Курс доллара США составил 61,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,49 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 57,075 руб./$1 впервые с 26 марта 2018 года. Евро стоил 64,24 руб./EUR1, подешевев на 2,47 рубля. Ранее в ходе торгов евро падал до 59,02 руб./EUR1 впервые с 3 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,93 рубля - до 62,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка растерял темпы роста, наблюдавшиеся в первой половине дня, из-за фиксации прибыли перед выходными днями, но все равно продолжает активно укрепляться к доллару и евро на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Заметную поддержку котировкам продолжают оказывать рост цен на нефть и переход части импортеров российского газа на рубли при его оплате.

В целом, изменение схемы оплаты газа, высокие цены на нефть в условиях приостановки действия бюджетного правила, валютные ограничения со стороны ЦБ РФ, а также снижение импорта из-за санкций со стороны западных стран привели к "навесу" валюты на внутреннем рынке и соответствующему укреплению котировок рубля.

Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, признала глава американского Минфина Йеллен. Она сказала журналистам, что на министерской встрече в Германии обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации их влияния на цены энергоносителей.

По ее словам, "цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены". Но выполнение этой задачи осложняется решением вопроса о том, как обеспечить, "чтобы часть российской нефти поступала на рынок для сдерживания мировых цен на топливо и чтобы мы не оказывали чрезмерного негативного воздействия на третьи страны".

Тем временем, по данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Около половины импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) для оплаты по новой схеме, накануне сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".

"Это вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении экспортной выручки", - отметил он.

Новак добавил, что всего российский газ покупают свыше 50 компаний - крупных, средних и малых. Из них около половины уже открыли счета в ГПБ для оплаты по новой схеме.

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что это связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

"Причина столь агрессивного ускорения роста курса российской валюты кроется в повышении предложения инвалюты со стороны экспортеров, которые традиционно готовятся к пику налоговых выплат, который придется на следующую неделю. Базовая же поддержка для рубля по-прежнему исходит от валютных ограничений Центробанка в сочетании с резким сокращением объемов импорта из-за санкций и паузой в бюджетном правиле. Рубль выглядел перегретым еще до тестирования долларом уровня 60 руб./$1, а теперь и вовсе кричит о перекупленности. Пробой этой психологической отметки теоретически должен послужить сигналом к покупкам USD и, соответственно, развороту котировок. Однако сформировавшийся перекос в сторону предложения валюты продолжает играть на стороне "россиянина" даже в таких условиях", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Основная причина роста рубля - значительные продажи валюты экспортерами в преддверии выплаты НДПИ на 600 млрд руб. на следующей неделе, а также в связи с переводом в рубли оплаты за газ, экспортируемый в Европу. На последнее указывает, в частности, резкое увеличение оборотов по паре "евро-рубль" на спотовом рынке "Московской биржи" (вчера они составили почти $2,2 млрд, что в 2,5 раза выше обычного), а также падение курса пары "евро-доллар" на "Московской бирже" до $1,04, тогда как на глобальном рынке он выше примерно на 1,5% и составляет около $1,056. При этом спрос на иностранную валюту пока остается низким, что, видимо, обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем", - говорит стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Вчера Банк России объявил о новых мерах по смягчению валютного контроля. Так, населению теперь разрешается покупка наличной валюты в банках в любом объеме. Исключение составили доллары и евро, покупка которых продолжит ограничиваться тем объемом, который поступил в банки с начала апреля. Такие меры не предполагают существенного ослабления рубля относительно евро и доллара, и сегодня курс пары "доллар-рубль" снижается на 4,92% и находится уже около 58,85 руб./$1 - впервые с апреля 2018-го года. В отсутствие дополнительных действий со стороны ЦБ у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал закрепиться на уровнях ниже 60 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли от снижения к умеренному росту в пятницу, завершая в плюсе четвертую неделю подряд впервые с начала февраля.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $112,68 за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,79 за баррель, что на 0,52% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне обе эталонные марки подорожали на 2,7%, с начала недели они фиксируют рост в районе 1%.

Нефтяной рынок поддерживают опасения дефицита топлива на фоне сокращения предложения из-за российско-украинского конфликта и увеличения спроса по мере восстановления глобальной экономики после вызванного пандемией коронавируса спада.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 14,12% и 14,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 14,42% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 5 б.п. каждая - до 14,38% и 14,26% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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