Нефтяной рынок склоняется в пользу "бычьего" сценария - "Велес Капитал"

Участники нефтяного рынка оценивают разнообразные фундаментальные факторы и пока склоняются в сторону "бычьего" для цен сценария, предполагающего сохранение ограниченного предложения в мире в условиях пониженного спроса, отмечает в комментарии аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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