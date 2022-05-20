Отчетность Applied Materials не окажет значительного влияния на цену акций - Инвестбанк Синара

Отчетность Applied Materials не окажет значительного влияния на котировки акций эмитента, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Applied Materials представила в четверг отчетность за второй квартал 2022 финансового года, закончившийся 1 мая: выручка и прибыль оказались немного ниже ожиданий аналитиков из-за проблем в цепочках поставок. На наш взгляд, отчетность не окажет значительного влияния на котировки акций компании, так как проблемы в цепочках поставок ожидались рынком как фактор, который замедлит рост выручки по итогам 2022 года", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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