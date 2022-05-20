Вероятно восстановление цены акций Cisco Systems в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление котировок акций Cisco Systems Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Cisco Systems упали в цене на 14% после публикации слабых результатов за третий квартал 2022 финансового года и понижения финансовых прогнозов на 2022 год. Отчетность и прогнозы мы считаем крайне слабыми, но реакция инвесторов представляется чрезмерной, поэтому ожидаем восстановления котировок бумаг компании в ближайшее время", - отмечают эксперты в обзоре.

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