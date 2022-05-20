"Велес Капитал" не рекомендует покупать акции Vipshop

Аналитики "Велес Капитала" не рекомендуют покупать акции Vipshop Holdings в связи с резким спадом операционных и финансовых показателей, а также несбалансированным распределением капитала, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Vipshop слабо отчитался за первый квартал 2022 года, однако в следующем квартале менеджмент ожидает еще больший спад выручки на рекордные 20-25% г/г. Несмотря на явные проблемы с бизнесом, компания анонсировала новую программу "байбэка" на $1 млрд, которая вряд ли будет покрыта будущим FCFF, что приведет к постепенному "проеданию" огромной денежной подушки. Также общая ситуация вокруг акций китайских эмитентов усугубляется заявлениями властей США об их возможном делистинге с американских площадок. С учетом резкого спада операционных и финансовых показателей, а также несбалансированного распределения капитала мы не рекомендуем покупать бумаги Vipshop", - указывает эксперт Василий Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.