S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3850-3900п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3850-3900 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 движется в нисходящем тренде, начавшемся в первых числах апреля. На сегодняшний день индекс широкого рынка потерял более 600 пунктов. Продолжение коррекции выглядит более вероятным, чем отскок выше 4000 пунктов. Индикатор RSI стремится к нижней границе канала, MACD не подает дополнительных сигналов", - отмечают эксперты.

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