Котировки нефти, скорее всего, завершат текущую неделю вблизи отметки $110/барр. - Sber CIB

Котировки нефти, скорее всего, завершат текущую неделю вблизи отметки $110 за баррель Brent, говорится в комментарии Sber CIB.

"Brent в пятницу торгуется в диапазоне $110,5-112,2/барр. Инвесторы ждут предварительного индекса доверия потребителей в еврозоне за май и еженедельной сводки Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США. В отсутствие важной макростатистики и событий, связанных непосредственно с нефтяным рынком, котировки Brent, вероятно, продолжат следовать за глобальными фондовыми индексами и долларом, динамика которых неоднородна. По нашему мнению, цены на нефть, скорее всего, завершат неделю вблизи отметки $110/барр.", - отмечает аналитик инвестбанка Михаил Шейбе.

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