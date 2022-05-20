"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $673,88 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Глобальный лидер в области кибербезопасности Palo Alto отчитался о росте выручки на 29% г/г до $1,39 млрд за III квартал 2022 фискального года с окончанием 30 апреля. Выручка превысила консенсус-прогноз ($1,36 млрд) и собственные ожидания компании ($1,35-1,37 млрд).

"Топ-менеджмент ожидает, что в ближайшие кварталы сохранится устойчиво высокий спрос на решения для кибербезопасности в условиях нестабильной макроэкономической обстановки. На руку Palo Alto играют участившиеся кибератаки на государственные структуры, перебои в цепочках поставок и участившиеся кибератаки на ПО для управления цепочками поставок, а также рост геополитической напряженности в мире и рекордная инфляция. Тенденция к росту спроса в отрасли подтверждается еще и тем, что портфель заказов и обязательства по активным контрактам Palo Alto растут опережающими темпами по сравнению с выручкой", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Эксперт считает крайне позитивным тот факт, что Palo Alto удается сохранять неизменно высокие темпы выручки, тогда как многие другие представители сектора ТМТ отчитываются о замедлении роста из-за высокой базы прошлого года и ужесточения макроусловий. "Palo Alto сохраняет за собой статус быстрорастущей компании и может предложить инвесторам привлекательную доходность на среднесрочном и долгосрочном горизонте, поэтому она остается нашим фаворитом в отрасли кибербезопасности", - указывает Лапшина.

Акции компании с октября 2021г по апрель 2022г акции показали доходность более 30%. Однако к текущему моменту акции скорректировались на 25% от своих исторических максимумов под давлением рыночной конъюнктуры и распродаж в техсекторе. Тем не менее аналитик "Финама" считает, что сильный отчет может подтолкнуть акции к новому витку роста, а потому наша рекомендация к покупке остается актуальной.

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