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20 мая 2022 года 12:10

Рынок акций РФ снижается по индексу Мосбиржи, раллирует РТС из-за резкого укрепления рубля

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству рублевых цен blue chips, попытки роста вслед за мировыми площадками нивелируются очередным резким укреплением рубля, из-за чего проседает индекс Мосбиржи, а долларовый индекс РТС подскочил к 1300 пунктам.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2403,17 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1281,48 пункта (+2,9%, максимум сессии - 1324,1 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар упал до 58,8 рубля (-3,11 рубля) - минимума с апреля 2018 года.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -1,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что министры финансов и главы центробанков стран G7 не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время спецоперации на Украине. По словам источника, знакомого с этим вопросом, лидеры ЕС также поддержат ограничение цен, когда соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине, отмечает агентство.

Bloomberg, ссылаясь на информированного источника, пишет, что "ограничение цен все еще далеко от того, чтобы стать реальностью, но является частью усилий по давлению на Россию без введения санкций против покупателей российских энергоносителей".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, укрепление рубля не дает акциям расти.

Рынок акций РФ так и не нашел в себе силы для повторного штурма зоны сопротивления 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи из-за возобновления роста курса рубля.

Основным драйвером роста рубля является значительное превышение предложения валюты над спросом. Даже отмена обязательной продажи валютной выручки вряд ли сильно изменит ситуацию. Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет внутренний спрос на валюту со стороны импортеров. Так что отметка 60 руб./$1 - далеко не предел укрепления российской валюты.

Есть надежда, что экспортеры в пятницу не будут продавать большие объемы валют, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные. Возрастет спрос на доллары и евро со стороны инвесторов, которые под вечер будут хеджировать позиции по рублевым активам. На рынке акций особого желания продавать нет, но и для активных покупок нет ни поводов, ни "лишних" денег.

Возможно, небольшое ралли на рынке начнется на следующей неделе, если совет директоров "Газпрома" примет решение распределить прошлогоднюю прибыль. С учетом того, что "Газпром" (MOEX: GAZP) в этом году получит рекордную выручку, а в условиях физического сокращения объема поставок газа особого смысла наращивать инвестпрограмму нет, прибыль прошлого года не особо нужна, и ее можно безболезненно распределить.

Учитывая большой вес акций "Газпрома" в индексе МосБиржи, возможный взлет котировок газовой монополии при позитивном для инвесторов исходе заседания совета директоров может спровоцировать выход рынка из боковика, после чего покупки должны активизироваться. Первой технической целью роста бумаги является район 285 руб., а более отдаленной - 320 руб., считает Антонов.

Как отмечает старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов, доллар скатился в коридор 55-60 руб./$1. Курс формируется исключительно в рамках торгов в валютной секции "Московской биржи", и это напоминает сворачивание пружины. Укрепление рубля подогревает индекс РТС, который протестировал 1300 пунктов.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу при сохранении позитивного настроя индекс МосБиржи может превысить 2450 пунктов.

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться. Поводом выступает повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на середину следующей недели. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей цели снижения, расположенной на отметке 60 руб./$1. При этом фактором, способным сдержать дальнейшее отступление доллара, выступит желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в американской валюте в преддверии выходных, полагает Зварич.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,3-0,8% после худшего с лета 2020 года падения днем ранее, вызванного слабой отчетностью крупных ритейлеров.

Тем временем в пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении ставки (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 3%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,7-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентиром для LPR, отмечает The Wall Street Journal.

Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальные темпы подъема с октября 2014 года. Подъем был отмечен по итогам восьмого месяца подряд. В марте инфляция составляла 1,2%. В Великобритании розничные продажи в апреле выросли на 1,4%, тогда как ожидалось снижение на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $111,72 за баррель (-0,3% и +2,7% в четверг), июльская цена WTI - $109,37 за баррель (-0,5% и +2,7% накануне).

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-9,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,8% и -4,3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,3%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+12,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI)(+8,1%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,42 млрд рублей (из них 2,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 509,37 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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