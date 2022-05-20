Рубль может закрепиться на уровнях ниже 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB может закрепиться на уровнях ниже 60 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Банк России в четверг объявил о новых мерах по смягчению валютного контроля. Так, населению теперь разрешается покупка наличной валюты в банках в любом объеме. Исключение составили доллары и евро, покупка которых продолжит ограничиваться тем объемом, который поступил в банки с начала апреля. Такие меры не предполагают существенного ослабления рубля относительно евро и доллара, и в пятницу курс USD/RUB снижается. В отсутствие дополнительных действий со стороны ЦБ у пары USD/RUB есть потенциал для закрепления на уровнях ниже 60 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода", - отмечают эксперты.

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