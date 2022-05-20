Пара евро/доллар может вернуться к уровню 1,1 во II половине 2022г - ПСБ

Пара евро/доллар может вернуться к уровню 1,1 во II половине 2022г на фоне замедления инфляции в США, а также более жесткой ДКП со стороны ЕЦБ, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что с начала мая объемы торгов парой евро-рубль увеличиваются, активно стремясь к максимумам 2022г. По его оценкам, рост торговой активности евро обусловлен все большим открытием иностранными компаниями счетов в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. Недавно об этом заявляла итальянская Eni, а Евросоюз фактически разрешил платить за сырье по новой схеме, выдвинутой российскими властями.

Данное явление формирует избыточный спрос на национальную валюту, что в условиях ограниченного движения капитала образует арбитражные возможности, указывает аналитик. На его взгляд, торговая активность продолжит расширяться по мере роста спроса на энергоносители, а евро в моменте может становиться дешевле доллара еще не раз.

"Возможность того, что пара евро-доллар уйдет ниже 1, остается, однако только в пределах первой половины 2022 года. Все из-за разницы в проводимых ДКП ФРС и ЕЦБ. ФРС уже приступил к ужесточению своей политики, когда ЕЦБ пока запаздывает, ввиду чего возможно продолжение удорожания доллара к евро, а разница инфляций продолжит снижаться. При этом, разница коротких ставок США и Германии демонстрируют снижение, на фоне замедления их роста в США и продолжающегося увеличения в Германии, что говорит о сохранении макроэкономического давления в еврозоне. Аналогичная, но более сдержанная динамика в длинных ставках, которые олицетворяют экономическое положение дел в странах. Во второй половине года мы ожидаем возвращения пары евро-доллар к 1,1 на фоне замедления инфляции в США, а также более жесткой ДКП со стороны ЕЦБ", - прогнозирует Жильников.

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