ОФЗ сохраняют потенциал роста цен по мере замедления инфляции - ПСБ

Вероятен умеренный рост цен рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Также эксперт отмечает, что по мере замедления инфляции доходность ОФЗ срочностью более двух лет будет смещаться из диапазона 10,1-10,5% к уровням 10-10,2% годовых.

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