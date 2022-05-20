Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне подготовки к основным налоговым выплатам мая

Москва. 20 мая. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая на следующей неделе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,3-62,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,3975 руб./$1 (-50,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,96 руб./EUR1 (-44,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,83 коп. к уровню закрытия 19 мая, до 62,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,01 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 97,58 коп. ниже официального курса.

Чуть позднее доллар опустился ниже 61 руб./$1 впервые с 13 января 2020 года. В 10:13 МСК курс доллара составлял 60,92 руб./$1, что на 98,25 копейки ниже предыдущего закрытия. Евро к этому времени стоил 62,86 руб./EUR1, подешевев на 1,55 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,24 рубля к уровню закрытия 18 мая, до 61,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Поддержку рублю также оказывают новости, что министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти. Об этом в пятницу сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Она сообщила журналистам, что на министерской встрече в Германии обсуждались вторичные санкции и другие способы ограничения нефтяных доходов России при минимизации влияния на цены на энергоносители.

По ее словам, "цель состоит в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы не повышать мировые цены". Для этого можно было бы создать "картель покупателей" российской нефти, который определял бы максимальную цену, подлежащую уплате, с целью ограничения доходов РФ.

"Многие, включая меня, находят это привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле заставить это работать сложно, и все эти вопросы не были проработаны", - добавила Йеллен.

Между тем, по данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Регулятор пояснил, что это связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов роста глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в пятницу составляет $111,61 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,65 за баррель, что на 0,5% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.