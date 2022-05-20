Акции Segezha интересны для покупок в настоящее время - "Солид Брокер"

Акции Segezha Group интересны для покупок в настоящее время, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Результаты Segezha Group за I кв. 2022г выдались очень сильные. Рост выручки составил 96%, OIBDA выросла в 2,3 раза, а скорректированная чистая прибыль прибавила 63%. При этом чистый долг вырос на 64%", - отмечается в комментарии.

Среди основных проблем эксперты инвесткомпании видят почти удвоение затрат на логистику из-за перенаправления потоков с европейского направления на Азию и Ближний Восток. Также текущий курс евро по отношению к рублю не сильно благоприятен для финансовых показателей.

"Однако в целом мы можем констатировать, что компания успешно адаптируется к "новой реальности" и показывает свою эффективность. Более того, уже через неделю будет выплата рекордных дивидендов. Поэтому если у вас ещё нет Segezha в портфеле, то рекомендуем задуматься о добавлении её акции в портфель", - резюмируют аналитики "Солид Брокер".

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