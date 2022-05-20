Уровень 60 руб./$1 - в целом не предел текущего укрепления рубля - "Алор Брокер"

Уровень 60 руб./$1 - в целом далеко не предел текущего укрепления российской валюты, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Основной драйвер роста рубля - значительное превышение предложения валюты над спросом - по-прежнему остается в силе. Вряд ли даже отмена обязательной продажи валютной выручки сильно изменит ситуацию. Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет внутренний спрос на валюту со стороны импортеров. Так что отметка 60 руб./$1 - далеко не предел укрепления российской валюты, - отмечает эксперт в комментарии. - Но сегодня пятница, и на всякий случай экспортеры не будут продавать большие объемы валют, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные. Возрастет спрос на доллары и евро со стороны инвесторов, которые под вечер будут хеджировать позиции по рублевым активам".

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