Котировки нефти могут перейти в диапазон $115-120/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти могут перейти в диапазон $115-120/барр. в пятницу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на нефть марки Brent завершили торги в четверг выше $112/барр. Котировки смогли уверенно отыграть потери предыдущего дня на фоне резкого отката доллара после выхода данных по росту числа заявок на пособие по безработице в США. Поддержку покупателям оказывали и отраслевые факторы. В первую очередь, это дефицит предложения, который сформировался во многом из-за санкций, а также ожидания оживления потребления топлива в КНР по мере ослабления карантинных ограничений. В пятницу нефтяные котировки на Brent торгуются немного ниже отметки $112/барр. Ждем, что Brent может развить рост и продвинуться в зону максимумов с конца марта, в диапазон $115-120/барр. Поддержкой спросу послужит снижение ключевой ставки в Китае, что должно поддержать экономику и как следствие, увеличить спрос на нефть", - пишет эксперт банка.

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