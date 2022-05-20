Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после худшего с лета 2020 года падения днем ранее, вызванного слабой отчетностью крупных ритейлеров. Тем временем в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 21 тыс. - до 218 тыс. человек с пересмотренных 197 тыс. неделей ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня в 203 тыс. Продажи домов на вторичном рынке в США в апреле упали на 2,4% относительно марта и составили 5,61 млн домов в пересчете на годовые темпы. Продажи снизились по итогам 3-го месяца подряд и достигли минимального уровня с июня 2020 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона укрепляются в ходе торгов в пятницу на фоне решения центробанка Китая снизить ключевую ставку. Трейдеры также оценивают статистические данные о динамике потребительских цен в Японии. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,28%. Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее (это максимальные темпы подъема с октября 2014 года). Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК набрал 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК поднялся на 1,35%, индикатор достиг максимального значения за месяц. Гонконгский Hang Seng к этому времени увеличился на 2,9%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году. Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентиром для LPR.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире. Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов роста глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в пятницу составила $111,38 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,7%, до $112,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $108,98 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на 2,7%, до $109,89 за баррель.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,443 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,565 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая вырос всего на 0,04% по отношению к среде и составил 103,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 749,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,1%), "МТС-001P-12" (+0,75%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,34%), "Металлоинвест БО-04" (-0,52%) и "ПИК-Корпорация-001P-04" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" завершила размещение выпуска облигации серии 002Р-14 объемом 450 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Срок обращения займа - 27 лет. Выпуск размещен по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Минфин РФ, кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов.

Компания "ЮниМетрикс" планирует продлить на 3-5 лет срок обращения выпуска облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. С целью утверждения новой даты погашения и других параметров выпуска эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций в июне 2022 года. Таким образом, новые условия могут быть приняты до наступления плановой даты погашения выпуска - 24 августа. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) 7 июня проведет плановую оферту на досрочный выкуп до 100% выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей. Бумаги будут выкупаться по номиналу (1 тыс. рублей). Дополнительно будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций. Период предъявления бумаг к оферте - с 27 мая по 2 июня. УОМЗ в июне 2019 года разместил 10-летний выпуск облигаций серии БО-П01 на 3,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.