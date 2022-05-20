Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2410-2460п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2410-2460 пунктов, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2410-2460 пунктов. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации, - прогнозирует эксперт. - В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2400, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2490 пунктов".

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, отмечает Манжос. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России. по его мнению, могут оказать лишь важные внешнеполитические новости.

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