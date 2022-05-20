Сильные движения на рынке акций РФ в пятницу маловероятны - "Алор Брокер"

Сильные движения на российском рынке акций в пятницу маловероятны, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг так и не нашел в себе силы для повторного "штурма" зоны сопротивления 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин этого стало возобновление роста курса рубля после 4-дневной консолидации. Не ждем сильных движений на рынке акций в пятницу, особого желания продавать нет, но и для активных покупок нет ни поводов, ни "лишних" денег, - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании. - Возможно, небольшое ралли на рынке начнется на следующей неделе, если совет директоров "Газпрома" примет решение распределить прошлогоднюю прибыль. Учитывая большой вес акций "Газпрома" в индексе Мосбиржи, взлет котировок газовой монополии при позитивном для инвесторов исходе заседания совета директоров спровоцирует выход рынка из боковика, после чего покупки должны активизироваться. Ждем, что и "Роснефть" поделится с акционерами прибылью, что также спровоцирует рост бумаги".

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