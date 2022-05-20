Растут шансы на временный уход курса рубля ниже 60 руб./$1 - BCS Express

Растут шансы на временный уход курса рубля ниже уровня в 60 руб./$1, так как без снижения обязательной нормы продажи валютной выручки сырьевых экспортеров остановить фазу укрепления национальной валюты будет сложно, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"После непродолжительной консолидации российский рубль возобновил трендовое укрепление, курс пары USD/RUB опускался до новых минимумов за два года. Вероятность более глубокой просадки сохраняется. Как мы видим, пока никакие факторы не способны сломать эту тенденцию, чреватую падением бюджетных поступлений от экспорта. Объем предложения валютной выручки настолько велик, что подавленный импорт не позволяет переварить эти объемы, - пишет аналитик. - При этом эластичность спроса населения и бизнеса на доллар в зависимости от изменения курса сейчас крайне низкая. Привычная за последние двадцать лет покупка долларов с целью сохранения средств для многих кажется уже не такой интересной историей в новых условиях. Набор инструментов для вложения валюты сильно сократился, а реальные процентные ставки по долларам и евро ниже, чем по рублю".

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