.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Растут шансы на временный уход курса рубля ниже 60 руб./$1 - BCS Express
.
20 мая 2022 года 09:28
Растут шансы на временный уход курса рубля ниже 60 руб./$1 - BCS Express
Растут шансы на временный уход курса рубля ниже уровня в 60 руб./$1, так как без снижения обязательной нормы продажи валютной выручки сырьевых экспортеров остановить фазу укрепления национальной валюты будет сложно, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "После непродолжительной консолидации российский рубль возобновил трендовое укрепление, курс пары USD/RUB опускался до новых минимумов за два года. Вероятность более глубокой просадки сохраняется. Как мы видим, пока никакие факторы не способны сломать эту тенденцию, чреватую падением бюджетных поступлений от экспорта. Объем предложения валютной выручки настолько велик, что подавленный импорт не позволяет переварить эти объемы, - пишет аналитик. - При этом эластичность спроса населения и бизнеса на доллар в зависимости от изменения курса сейчас крайне низкая. Привычная за последние двадцать лет покупка долларов с целью сохранения средств для многих кажется уже не такой интересной историей в новых условиях. Набор инструментов для вложения валюты сильно сократился, а реальные процентные ставки по долларам и евро ниже, чем по рублю". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
20 мая 2022 года 19:47
Москва. 20 мая. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на фоне укрепления рубля, несмотря на коррекционный рост внешних фондовых площадок и стабилизацию нефти; индекс Мосбиржи откатился в район 2370 пунктов, РТС просел ниже 1240 пунктов, но неделя завершилась ростом индикаторов. читать дальше
.20 мая 2022 года 19:43
Рубль растерял значительную часть роста и закрыл пятницу лишь умеренным укреплением на фоне нового ослабления валютного регулирования
Москва. 20 мая. Доллар США и евро сумели отыграть значительную часть потерь первой половины дня, отойдя от многолетних минимумов на "Московской бирже" на закрытии торгов пятницы. Рубль растерял значительную часть роста и лишь довольно умеренно подрос к бивалютной корзине на фоне новых действий Банка России по ослаблению ранее принятых мер валютного регулирования. читать дальше
.20 мая 2022 года 19:34
Рынок акций РФ во второй декаде мая вырос благодаря паузе в антироссийских западных санкциях из-за военной операции России на Украине и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок на опасениях более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Министры финансов и главы центробанков стран G7 на неделе не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти. Индекс Мосбиржи подрос в район 2370 пунктов, а индекс РТС на подъеме протестировал 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля, достигшего максимума с весны 2018 года. читать дальше
.20 мая 2022 года 19:08
Цены евробондов РФ по итогам недели упали на опасениях создания США условий для "искусственного дефолта" России
Москва. 20 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на опасениях создания Соединенными Штатами условий для "искусственного дефолта" России, несмотря на то, что сама Российская Федерация имеет финансовые средства в достаточном объеме и готова к проведению платежей по суверенному долгу. Кроме того, определенное давление на отечественные активы оказывала и нестабильность мировых рынков капитала на фоне существующих рисков, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США в перспективе может привести к рецессии американской экономики. читать дальше
.20 мая 2022 года 18:52
Предпочтение стоит отдать корпбондам эмитентов с низким уровнем долга и устойчивыми денежными потоками - РСХБ
Инвесторам стоит отдать предпочтение корпоративным бондам эмитентов с низким уровнем долга и устойчивыми денежными потоками, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ). Эксперты отмечают, что на текущий момент кривая ОФЗ фактически учитывает позитивные тренды в инфляции,... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:25
Цена акций Anta Sports Products Ltd. может вырасти на 9% до конца текущего года, отмечается в комментарии "Финама". "Anta Sports - это один из крупнейших игроков на рынке спортивной одежды обуви и аксессуаров в Китае. Компания выглядит интересной за счет крупной доли на локальном рынке - эта доля... читать дальше
.20 мая 2022 года 17:58
Индекс S&P 500 может закрыть снижением седьмую неделю подряд, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "Индекс S&P 500 в четверг удержался в области годовых минимумов, сформировал "двойное дно" и теперь пытается от... читать дальше
.20 мая 2022 года 17:27
Диверсифицированная бизнес-модель и активное развитие цифрового банкинга будут способствовать достижению котировками акций Bank of America Corp. (BofA) прогнозной стоимости на уровне $46 за штуку на горизонте года, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "С... читать дальше
.20 мая 2022 года 16:58
астники нефтяного рынка оценивают разнообразные фундаментальные факторы и пока склоняются в сторону "бычьего" для цен сценария, предполагающего сохранение ограниченного предложения в мире в условиях пониженного спроса, отмечает в комментарии аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.20 мая 2022 года 16:31
Отчетность Applied Materials не окажет значительного влияния на котировки акций эмитента, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Applied Materials представила в четверг отчетность за второй квартал 2022 финансового года, закончившийся 1 мая: выручка и прибыль оказались немного ниже... читать дальше
.20 мая 2022 года 16:07
Вероятно восстановление котировок акций Cisco Systems Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Акции Cisco Systems упали в цене на 14% после публикации слабых результатов за третий квартал 2022 финансового года и понижения финансовых прогнозов на 2022 год.... читать дальше
.20 мая 2022 года 15:48
Аналитики "Велес Капитала" не рекомендуют покупать акции Vipshop Holdings в связи с резким спадом операционных и финансовых показателей, а также несбалансированным распределением капитала, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Vipshop слабо отчитался за первый квартал 2022 года,... читать дальше
.20 мая 2022 года 15:40
Рубль днем отошел от утренних максимумов к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными днями
Москва. 20 мая. Доллар США и евро отошли от многолетних минимумов, достигнутых в первой половине дня, но все равно продолжают заметно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая, высоких цен на нефть и изменения схемы оплаты российского газа. читать дальше
.20 мая 2022 года 15:28
Индекс РТС может закрепиться выше 1300 пунктов на следующей неделе при сохранении тренда на укрепление российской валюты, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок в целом показывает склонность к развитию роста по... читать дальше
.20 мая 2022 года 15:07
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-65 руб./$1 в течение лета текущего года, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Натальи Мильчаковой. "Рубль укрепился к доллару с 10 марта 2022 года на 45%. Причинами стали, во-первых, меры ЦБ РФ по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.