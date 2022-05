Shanghai Composite достиг максимума за месяц

Фондовые индексы США вновь снизились на торгах в четверг. Фондовые индексы крупнейших государств АТР укрепляются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после худшего с лета 2020 года падения днем ранее, вызванного слабой отчетностью крупных ритейлеров.

"Ритейл бьет в самое сердце двигателя американской экономики, то есть в потребителей", - сказал Джо Куинлан из Merrill and Bank of America Private Bank.

Тем временем в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 21 тыс. - до 218 тыс. человек с пересмотренных 197 тыс. неделей ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня в 203 тыс.

Продажи домов на вторичном рынке в США в апреле упали на 2,4% относительно марта и составили 5,61 млн домов в пересчете на годовые темпы. Продажи снизились по итогам третьего месяца подряд и достигли минимального уровня с июня 2020 года.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) упали по итогам торгов на 13,7%. Американский производитель сетевого оборудования в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль, однако выручка оказалась хуже ожиданий экспертов, а квартальный прогноз разочаровал инвесторов.

Вслед за Cisco снизилась капитализация основных её конкурентов, включая Juniper Networks (SPB: JNPR) (-3,5%), Broadcom (SPB: AVGO) (-4,3%) и Arista Networks (SPB: ANET) (-1,4%).

Рыночная стоимость Bath & Body Works (SPB: BBWI) упала на 6,8% после того, как производитель парфюмерии и парфюмированных изделий ухудшил годовой прогноз, несмотря на лучшую, чем ожидалось, квартальную прибыль.

Капитализация Spirit Airlines (SPB: SAVE) снизилась на 1,7%. Совет директоров лоукостера призвал акционеров компании отклонить предложение JetBlue Airways Corp. о покупке и поддержать сделку с Frontier Group Holdings Inc.

В феврале этого года Spirit Airlines заключила сделку с Frontier, оценившей авиакомпанию в $2,9 млрд. В апреле Spirit получила более высокое предложение - $3,6 млрд - от JetBlue, однако отклонила его, отметив высокий риск того, что эта сделка не получит одобрения регуляторов.

Цена бумаг Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) упала на 9,3% после того, как компания сообщила о приостановке сборки и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей.

Котировки Synopsys Inc. (SPB: SNPS) выросли более чем на 10%. Разработчик программного обеспечения для проектирования электроники отчитался о росте чистой прибыли во втором финквартале в 1,5 раза и повысил годовой прогноз.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,75% - до 31253,13 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Cisco, а также бумаги Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. и Walmart Inc. (SPB: WMT), подешевевшие на 2,9% и 2,7% соответственно. В плюсе закрылись лишь шесть компаний из входящих в расчет индикатора, включая UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,6%) и Boeing Co. (SPB: BA) (+1,2%).

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,58% - до 3900,79 пункта. Индикатор снизился примерно на 19% с январского пика, вплотную приблизившись к "медвежьему" тренду.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,26% и составил 11388,50 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) укрепляются в ходе торгов в пятницу на фоне решения центробанка Китая снизить ключевую ставку.

Трейдеры также оценивают статистические данные о динамике потребительских цен в Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК поднялся на 1,31%.

Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Это максимальные темпы подъема с октября 2014 года.

Подъем был отмечен по итогам восьмого месяца подряд. В марте инфляция составляла 1,2%.

Потребительские цены в Японии в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. В марте они увеличились на аналогичную величину. Это самые высокие темпы подъема более чем за год.

Наиболее существенно растут котировки акций производителя электроники Seiko Epson Corp. (+9,6%), сталелитейной компании Japan Steel Works Ltd. (+7,2%) и транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,8%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group прибавляют 3,3%, акции производителя потребительской электроники Sony - 1,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК поднялся на 1,35%, индикатор достиг максимального значения за месяц. Гонконгский Hang Seng к этому времени вырос на 2,9%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%.

Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Ставка по кредитам сроком на год оставлена на уровне 3,7%, говорится в сообщении НБК. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентиром для LPR, отмечает The Wall Street Journal.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят котировки акций банка China Merchants Bank Co. Ltd. (+7,1%), биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,1%) и интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (+6,5%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. укрепляются на 2,9%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 4,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК набрал 1,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялись на 2,1% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов роста глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $111,13 за баррель, что на $0,91 (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,93 (2,7%), до $112,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,75 за баррель, что на $1,14 (1,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (2,7%), до $109,89 за баррель.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.

"Сейчас рынок фокусируется на фундаментальных факторах, - говорит аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми. - Некоторое смягчение локдаунов в Китае и приближение автомобильного сезона в США, на который приходится пик потребления энергоресурсов, говорят в пользу подъема цен".