Акции Edison International по-прежнему интересны для покупок - "Финам"

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Edison International с $71,5 до $76 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Edison International дает инвесторам возможность сделать ставку на прогрессивное "зеленое" развитие Калифорнии, бенефициаром которого является компания. Эмитент выгодно позиционирован с точки зрения возможного роста тарифов в ближайшие годы, что дополняется наивысшей дивидендной доходностью среди "голубых фишек" сектора. Компания продолжает активную работу по защите инфраструктуры от лесных пожаров и не должна сильно пострадать даже в случае отмены субсидий на индивидуальные солнечные панели в Калифорнии", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Edison International - американский электроэнергетический холдинг, базирующийся в Южной Калифорнии. Компания обслуживает около 5 млн потребителей и преимущественно сфокусирована на сетевом бизнесе.

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