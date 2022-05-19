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19 мая 2022 года 19:39

Рубль закрыл торги четверга уверенным ростом к доллару и евро на фоне дорогой нефти

Москва. 19 мая. Доллар США и евро заметно упали по итогам торгов четверга на "Московской бирже", обновив при этом в первой половине дня многолетние минимумы; рубль сильно вырос к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Курс доллара США составил 61,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,54 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар находился ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. Евро стоил 64,4 руб./EUR1, подешевев на 2,29 рубля. В ходе утренней сессии евро падал также ниже 62 руб./EUR1 впервые с 16 мая 2017 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,88 рубля - до 63,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга уверенным ростом к доллару и евро, несмотря на общее снижение активности игроков во второй половине дня. Рубль продолжает получать поддержку от высоких цен на нефть и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. При этом продолжающаяся стабилизация российской финансовой системы позволяет Банку России постепенно смягчать введенные ранее меры валютного контроля. Регулятор разрешил банкам с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, правда, в этот раз послабления не коснулись долларов и евро.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, пояснил ЦБ.

Укрепление рубля соответствует сильному платежному балансу, в этом году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным", заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание". По его словам, рубль укрепляется ввиду сильного платежного баланса за счет высоких цен на экспортируемую нефть, а с другой стороны - "Центральный банк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, мы закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран".

"Европейский союз серьезно ограничил объемы их экспорта в нашу страну, поэтому возможности покупки товара и импорта серьезно снизились", - добавил он. "В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И, так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьезное укрепление национальной валюты ", - пояснил Орешкин тезис о рыночном, по его мнению, укреплении рубля.

РФ не видит серьезных проблем и кризиса в нефтедобыче, ищет новые экспортные возможности, партнеров, финансирование, заявил в четверг в ходе марафона "Новые горизонты" вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют. При этом РФ почти восстановила экспорт нефти, сказал Новак.

"Ситуация стабильная достаточно. Да, мы где-то в марте-апреле в результате вот этого шока получили незначительное снижение добычи и нефтепереработки, это выражалось примерно в цифрах 10-14%. В мае месяце мы уже пошли на отскок, и мы видим, что увеличивается добыча. Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тысяч и рассчитываем, что в июне месяце также пойдет дальнейшее восстановление", - сказал вице-премьер. По его словам, на данный момент снижение добычи составляет примерно 7%.

"У нас идет превышение экспорта, потому что снижение нефтепереработки некоторое случилось за счет эмбарго на поставку нефтепродуктов в отдельные страны. Но переконфигурация НПЗ позволила нам, в том числе, обеспечить высвобождение нефти, которая пошла дополнительно на экспорт в апреле. В апреле у нас было дополнительно экспортировано плюсом 14%", - отметил также Новак.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, в четверг днем, после значительного укрепления с утра, российский рубль стабилизировался около уровня 62 рубля за доллар США. "Несмотря на постепенное ослабление валютных ограничений со стороны ЦБ, предложение безналичной валюты все еще значительно превышает спрос. С учетом скидки на российскую нефть около 30% рублевая цена сорта Urals сейчас уже ниже 5000 рублей за баррель, что становится некомфортно для бюджета в условиях повышенных расходов. Сегодня в 18:00 ЦБ РФ выпустил пресс-релиз с очередным смягчением валютного контроля. Начиная с 20 мая банки смогут без ограничений продавать наличную иностранную валюту гражданам, за исключением долларов США и евро. Маловероятно, что данная мера значительно повлияет на курс рубля. Как видно, регулятор сохраняет осторожный подход", - отмечает Кульков.

"Рубль днем в четверг уверенно укреплялся против основных конкурентов. В рамках валютной секции "Мосбиржи" торговый объем по паре "евро-рубль" на 16:30 уже превышал 100 млн рублей. Это был максимальный показатель с 28 февраля. Сегодня помощник президента Максим Орешкин заявил, что укрепление рубля соответствует сильному платежному балансу и что в 2022 году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным". Вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Новые горизонты" заявил, что всего российский газ покупают свыше 50 крупных, средних и малых компаний. Из них около половины уже открыли счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR) для оплаты по новой схеме (газ за рубли). По словам Новака, в ближайшие дни правительству будет известен окончательный список тех, кто оплатил газ в рублях, и тех, кто отказался от оплаты. Сегодня днем мы наблюдали необычную ситуацию, когда евро к доллару на торгах в валютной секции "Мосбиржи" торговался на уровне 1,0430, а на "Форексе"- около 1,0550. Перекос может быть обусловлен тем, что темпы укрепления рубля к евро значительно выше, чем темпы укрепления российской валюты к доллару. С учетом тех объемов, которые мы сегодня наблюдали по паре "евро-рубль", можно предположить влияние на динамику со стороны платежей за газ в рублях. Следующая неделя отражает наиболее активную фазу майского налогового периода, когда компании перечислят в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Фундаментальная картина продолжает намекать на то, что ближайшей целью для пары "доллар-рубль" остается 60 рублей за доллар", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть возобновили повышение вечером в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 МСК в четверг составляет $110,5 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,27 за баррель, что на 0,62% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне обе эталонные марки подешевели на 2,5%.

Ранее Международное энергетическое агентство обнародовало доклад, согласно которому Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно бюджетному правилу, действие которого приостановлено с марта текущего года, Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышает установленный ориентир, и продает валюту, если цена нефти снижается за пределы указанного значения. В бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель, по данным Минфина, средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $73,24 за баррель.

Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам одного из источников, переговоры ведутся на уровне правительств двух стран практически без участия представителей нефтяных компаний. Другой источник отметил, что объемы и условия сделки пока не определены, и нет гарантий, что она будет заключена.

Глобальные цены на нефть резко выросли с начала года после начала военной спецоперации на Украине, при этом российская нефть торгуется со значительным дисконтом, поскольку многие покупатели отказываются от нее, опасаясь санкций и репутационных рисков. Как следствие, у Китая появилась возможность восполнить свои стратегические запасы относительно дешевым топливом, пишет Bloomberg.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 1,1612 рубля, до 62,4031 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,6777 рубля, до 64,9358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,0701 рубля по отношению к среде и составил 62,401 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,187 рубля и составил 62,3111 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 339,048 млн, из которых $969,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 369,917 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,4673 рубля, до 65,1906 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,7634 рубля, до 64,826 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 118,674 млн, из которых EUR382,535 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 736,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 14,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 14,24% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 14,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. каждая - до 14,43% и 14,31% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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