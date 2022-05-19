Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли в рамках коррекции после заметного падения накануне

Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли в рамках коррекции после заметного падения накануне вслед за ростом цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также благодаря отсутствию новых негативных сообщений.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 91 базисный пункт, до 19,28% от номинала (их доходность снизилась на 146 базисных пунктов - до 30,7% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 66 базисных пунктов, до 18,94% от номинала (их доходность снизилась на 102 базисных пункта - до 30,13% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 65 базисных пунктов, подешевев до 18% от номинала (его доходность выросла на 100 базисных пунктов - до 29,26% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 28 базисных пунктов, до 16,96% от номинала (их доходность снизилась на 58 базисных пунктов - до 65,1% годовых), с погашением в 2027 году - на 84 базисных пункта, до 16,84% от номинала (доходность снизилась на 170 базисных пунктов - до 52,11% годовых), евробонды с погашением в 2029 году подорожали на 142 базисных пункта, до 13,85% от номинала (доходность снизилась на 344 базисных пункта - до 48,06% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 49 базисных пунктов, подорожав до 23,69% от номинала (его доходность снизилась на 176 базисных пунктов - до 159,29% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 70 базисных пунктов, составив 22,36% от номинала (их доходность выросла на 968 базисных пунктов - до 184,16% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российские еврооблигации заметно упали в цене в середине недели на сообщениях о том, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, перекроют России возможность обслуживания суверенного долга в валюте, несмотря на то, что сама Российская Федерация имеет финансовые средства в достаточном объеме и готова к проведению платежей. В четверг же котировки отечественных евробондов отскочили вверх в рамках коррекции в отсутствие новых негативных сообщений, а также благодаря позитивной ценовой динамике US Treasuries.

США, вероятнее всего, не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бонне. Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. При этом 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию. Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер поддерживает подъем базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов на каждом из двух ближайших заседаний. "Если существенного изменения статданных не будет, я ожидаю повышения ставки на 50 базисных пунктов на заседаниях в июне и июле, - заявил Харкер. - В дальнейшем, я полагаю, повышение ставки продолжится более умеренными темпами до тех пор, пока мы не будем уверены, что инфляция в США движется к целевому показателю ФРС".

Харкер довольно оптимистично оценивает состояние экономики США. "Несмотря на спад экономической активности в первом квартале, я ожидаю, что по итогам всего года рост ВВП США составит порядка 3%", - заявил он. Харкер имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году до тех пор, пока Сьюзен Коллинс, утвержденная на посту нового председателя ФРБ Бостона, не вступит в должность, то есть, до 1 июля.

Ранее о готовности Федрезерва поднять ставку на 50 базисных пунктов на заседаниях в июне и в июле заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.