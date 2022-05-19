Рынок акций РФ просел по индексу Мосбиржи во главе с TCS Group, выросли "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ в четверг просел по индексу Мосбиржи во главе с расписками TCS Group, отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и Сбербанка, в лидерах роста выступили "префы" "Сургутнефтегаза" (+5,1%) на новостях о дивидендах за 2021 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2436,57 пункта (-0,4%), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1245,71 пункта (+2,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 61,62 рубля (-1,83 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-6,9%), OZON (MOEX: OZON) (-3,2%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли до 34,99 рубля (на старте торгов максимум сделок составил 40 рублей за штуку) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, с отсечкой реестра 20 июля.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что дивиденды "Сургутнефтегаза" на привилегированные акции за 2021 год составят порядка 4,5 руб., что в среднем неплохо, но гораздо ниже по сравнению с рекордами предыдущих лет. Оценка дивидендов на обыкновенную акцию была традиционной - 0,65-0,7 рубля.

Также подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи из-за внешнего негатива не смог успешно атаковать психологическое сопротивление 2500 пунктов. "Бычий" настрой на рынке акций РФ слабеет, для продолжения роста может потребоваться какой-то новый драйвер, возможно, улучшение дивидендных перспектив. Технически сопротивление 2500 пунктов по индексу МосБиржи может превратиться в двойную вершину. В этом случае следует ожидать очередной коррекции до 2200 пунктов. Однако пока потенциал для пробития указанного сопротивления и возможность роста до 2650 пунктов остается.

Акции Сбербанка накануне выступали в лидерах снижения, а в четверг отыграли часть просадки. Бумаги TCS Group снизились после публикации слабой отчетности и отказа от выплаты дивидендов. Точные финансовые показатели компания не раскрывала, но заявила о снижении чистой прибыли в годовом и поквартальном выражении, несмотря на значительный рост клиентской базы и расширение кредитного портфеля. Давление на акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) оказала невыплата купонов по долларовым еврооблигациям сроком погашения до 14 мая. Трудности с выплатами связаны с получением средств от российских дочерних компаний.

Добыча нефти в России в апреле сократилась на 1 млн баррелей в сутки, а в мае выросла на 200-300 тыс. б/с, в июне продолжит восстанавливаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Ритейлер X5 Group готов переходить с расчетов в долларах и евро при оплате за импорт на расчеты в других валютах, включая рубли, юани, турецкие лиры и т.д., сообщил управляющий директор X5 Import Артем Переславцев. По его словам, с рядом поставщиков из Китая, Турции, а также стран СНГ и стран ЕАЭС компания уже перевела расчеты из долларов и евро на национальные валюты или рубли.

Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) по МСФО в первом квартале снизилась примерно на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,017 млрд рублей. Выручка компании снизилась на 6,43%, до 69,46 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 14,59 млрд рублей, что на 22,46% меньше, чем годом ранее.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, рынок акций РФ в четверг прервал 4-дневную череду сессий роста индекса МосБиржи, который весь день протоптался вблизи отметки 2430 пунктов. Это связано в большей степени с ухудшением настроений на мировых в отсутствии значимых новостей, которые бы могли придать импульс российским бумагам.

Инвесторы продавали расписки TCS Group, что связано с сообщением банка о том, что в 2022 году дивиденды выплачиваться не будут. Сектор горной добычи и металлургии выглядел безыдейно. В лидерах по темпам снижения вновь были акции Petropavlovsk, которые продолжают находиться на своих исторических минимумах. Золото в четверг превысило $1840 за унцию, что может поддержать бумаги золотодобытчиков в конце недели при отсутствии сильных негативных внешних факторов. Нефть Brent удержалась вблизи $110 за баррель, бумаги компаний нефтегазового сектора чувствовали себя неплохо. Во многом это было обеспечено рекомендацией СД "Сургутнефтегаза" выплатить дивиденды за 2021 год.

В пятницу не ожидается публикации отчётов российских компаний, которые бы могли повлиять на динамику рынка. Индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Головинов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что влияние на динамику котировок акций в четверг помимо укрепления рубля оказал технический фактор - небольшую просадку после нескольких сессий беспрерывного роста можно было предвидеть, к тому же в зоне 2460-2500 пунктов по индексу МосБиржи располагается область сопротивления. Поддержкой служат дивидендные новости, высокий уровень цен на нефть, отсутствие единства в рядах ЕС по поводу введения эмбарго на поставки российской нефти.

В США наметилась коррекция акций после обвала среды. Опубликованная статистика по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США превысила ожидания (218 тыс. вместо прогнозных 200 тыс.), что является доводом в пользу более осторожной позиции ФРС в отношении нормализации ДКП.

В пятницу рынок акций РФ может вернуться к штурму отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Сдерживать покупки могут фактор пятницы и сильный рубль. В конце недели Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. Выхода важных отчетов или макроданных, способных повлиять на рыночные настроения, в пятницу не ожидается. Для индекса МосБиржи коридор колебаний составит 2375-2505 пунктов, полагает Бахтин.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,9-1,8%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq прибавляет 1,2%).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 21 тыс. - до 218 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 200 тыс.

Индекс производственной активности в округе Филадельфия в мае упал до 2,6 пункта при прогнозах снижения до 15 пунктов с апрельского уровня 17,6 пункта.

На нефтяном рынке вечером в четверг вернулись к росту после отката накануне, подогретого опасениями возможной рецессии в США из-за быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, а также сигналами возможного ослабления Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $110,29 за баррель (+1,1% и -2,5% в среду), июньская цена WTI - $110,13 за баррель (+0,5% и -2,5% накануне).

Накануне агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет ресурсов для добычи или экспорта нефти из этой страны.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-12,8% и -13,2% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-4,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,5%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,8%), VK (MOEX: VKCO) (-3,6%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,4%), акции Petropavlovsk (-3,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+24,4% и +11,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+19,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+10,4%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,2% и +5,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+5,6% и +13,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 23,14 млрд рублей (из них 6,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").