Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу II квартала - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу II квартала 2022г, считает аналитик Sber CIB Антон Струченевский.

"Рубль восстановился благодаря платежному балансу РФ. Положительное сальдо счета текущих операций выросло с февраля за счет таких факторов, как сокращение импорта, резкий рост цен на сырье, обвал импорта услуг, снижение дивидендных и процентных выплат. Как сообщил ЦБ РФ, по итогам первых четырех месяцев 2022г положительное сальдо счета текущих операций составило $95,8 млрд. С учетом того что положительное сальдо за 1К22 было на уровне $58,2 млрд, в апреле оно достигло $37,6 млрд - это рекордный месячный показатель за всю постсоветскую историю России", - отмечает аналитик инвестбанка.

Эксперт напоминает, что в апреле и начале мая рубль был рекордно дорогим за период с января 2020г. По мнению Струченевского, укрепление рубля стало следствием таких факторов, как значительный приток твердой валюты от экспорта на фоне высоких цен на энергоносители, падение импорта вследствие санкций и логистических проблем, сохраняющиеся ограничения на движение капитала.

"С учетом того, что цены на сырье остаются высокими, укрепление рубля может продолжиться до 60 руб./$1 и, возможно, ниже до конца II квартала. Однако поскольку импорт, скорее всего, начнет восстанавливаться в III квартале, а ЦБ может ослабить контроль за движением капитала, рубль, вероятно, стабилизируется выше 70 руб./$1 в IV квартале. Мы ожидаем средний курс рубля к доллару в нынешнем году на уровне 73 руб./$1", - прогнозирует стратег инвестбанка.

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