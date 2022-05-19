Котировки акций Target продолжат снижение в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Котировки акций Target Corp. продолжат снижение в краткосрочной перспективе даже с учетом падения на 25% в среду, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Target представила слабые результаты за финансовый 1К22 (закончился 30 апреля 2022г), согласно которым скорректированная чистая прибыль компании составила $2,19 на акцию, что на 29% ниже консенсус-прогноза ($3,07). При этом выручка ($25,17 млрд) практически совпала с ожидаемыми рынком $24,48 млрд. Котировки Target в среду упали на 25%. Темпы роста себестоимости оказались более чем вдвое выше показателя основного конкурента - Walmart (+3,5% г/г). Общие и административные расходы Target в 1К22 прибавили 5,6% г/г, также превзойдя темпы Walmart (+4,5% г/г)", - отмечается в комментарии.

Эксперт подчеркивает, что менеджмент Target подтвердил прогноз по темпам роста выручки на 2022 ф. г. на уровне 1-5% г/г. "Стратегия менеджмента направлена на удержание цен на продукты для потребителей на текущем уровне. Таким образом, Target не сможет переложить на потребителей растущие затраты на логистику и персонал, что приведет к давлению на операционную рентабельность ретейлера на протяжении всего 2022г. На наш взгляд, даже с учетом падения на 25% в среду котировки компании продолжат снижаться в краткосрочной перспективе, поскольку из прогноза следует, что чистая прибыль ретейлера весь год будет находиться под давлением", - пишет Фомкина.

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