Рубль днем лишь немного растерял утренний рост, продолжая уверенно дорожать на фоне дорогой нефти и налоговых выплат

Москва. 19 мая. Доллар США и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, обновив при этом в первой половине дня свои многолетние минимумы; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая.

Курс доллара США составил 61,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,49 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. Евро стоил 64,24 руб./EUR1, подешевев на 2,47 рубля. Ранее в ходе торгов евро падал также ниже 62 руб./EUR1 впервые с 16 мая 2017 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,93 рубля - до 62,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста в ходе дневных торгов, но продолжает уверенно дорожать к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Укрепление рубля соответствует сильному платежному балансу, в этом году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным", заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание". По его словам, рубль укрепляется ввиду сильного платежного баланса за счет высоких цен на экспортируемую нефть, а с другой стороны -"Центральный банк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, мы закрыли возможности вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран".

"Европейский союз серьезно ограничил объемы их экспорта в нашу страну, поэтому возможности покупки товара и импорта серьезно снизились", - добавил он. "В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И, так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьезное укрепление национальной валюты ", - пояснил Орешкин тезис о рыночном, по его мнению, укреплении рубля.

РФ не видит серьезных проблем и кризиса в нефтедобыче, ищет новые экспортные возможности, партнеров, финансирование, заявил в четверг в ходе марафона "Новые горизонты" вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют. При этом РФ почти восстановила экспорт нефти, сказал Новак.

"Ситуация стабильная достаточно. Да, мы где-то в марте-апреле в результате вот этого шока получили незначительное снижение добычи и нефтепереработки, это выражалось примерно в цифрах 10-14%. В мае месяце мы уже пошли на отскок, и мы видим, что увеличивается добыча. Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тысяч и рассчитываем, что в июне месяце также пойдет дальнейшее восстановление", - сказал вице-премьер. По его словам, на данный момент снижение добычи составляет примерно 7%.

"У нас идет превышение экспорта, потому что снижение нефтепереработки некоторое случилось за счет эмбарго на поставку нефтепродуктов в отдельные страны. Но переконфигурация НПЗ позволила нам, в том числе, обеспечить высвобождение нефти, которая пошла дополнительно на экспорт в апреле. В апреле у нас было дополнительно экспортировано плюсом 14%", - отметил также Новак.

Между тем, согласно бюджетному правилу, действие которого приостановлено с марта текущего года, Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышает установленный ориентир, и продает валюту, если цена нефти снижается за пределы указанного значения. В бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель, по данным Минфина средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $73,24 за баррель.

"Рубль восстановился благодаря платежному балансу РФ. Положительное сальдо счета текущих операций выросло с февраля за счет таких факторов, как сокращение импорта, резкий рост цен на сырье, обвал импорта услуг, снижение дивидендных и процентных выплат. Как сообщил ЦБ РФ, по итогам первых четырех месяцев 2022 года положительное сальдо счета текущих операций составило $95,8 млрд. С учетом того, что положительное сальдо за 1-й квартал 2022 года было на уровне $58,2 млрд, в апреле оно достигло $37,6 млрд - это рекордный месячный показатель за всю постсоветскую историю России. В апреле и начале мая рубль продолжал укрепляться и в какой-то момент опускался ниже 63 руб. за доллар, то есть был рекордно дорогим за период с января 2020 года. Укрепление рубля стало следствием таких факторов, как значительный приток твердой валюты от экспорта на фоне высоких цен на энергоносители, падение импорта вследствие санкций и логистических проблем, сохраняющиеся ограничения на движение капитала. С учетом того, что цены на сырье остаются высокими, укрепление рубля может продолжиться до 60 руб. и, возможно, ниже до конца 2-го квартала. Однако поскольку импорт, скорее всего, начнет восстанавливаться в 3-м квартале, а ЦБ может ослабить контроль за движением капитала, рубль, вероятно, стабилизируется выше 70 руб. за доллар в 4-м квартале. Мы прогнозируем средний курс рубля к доллару в нынешнем году на уровне 73 руб.", - отмечает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

"На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, но затем стал активно укрепляться. Доллар впервые с января 2020 г. приблизился к 61,7 руб., евро установил пятилетний минимум около отметки 61,1 руб. Таким образом, в моменте европейская валюта у нас была дешевле доллара, тогда как на внешнем рынке пара EUR/USD торгуется около 1,05. Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается. Скорее всего, оно является следствием сохранения рыночного дисбаланса, когда покупателей инвалюты не хватает для удовлетворения большого предложения со стороны экспортеров, обязанных продавать 80% выручки. В то же время текущие уровни рубля являются завышенными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. В частности, дефицит бюджета в апреле составил 262,3 млрд руб., при том что в I квартале был зафиксирован профицит в 1,3 трлн руб. На этом фоне ЦБ и власти могут продолжить смягчать валютные ограничения. Самым эффективным шагом для предотвращения дальнейшего укрепления рубля может стать существенное уменьшение размера доли обязательной продажи экспортной выручки", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в четверг, опускаясь третью сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $108,17 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108 за баррель, что на 1,45% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США рухнули в среду из-за тревог инвесторов относительно возможной рецессии крупнейшей экономики мира в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В свою очередь, это подстегнуло страхи падения мирового спроса на топливо и негативно сказалось на нефтяном рынке.

Не смогли исправить ситуацию даже данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 2 млн баррелей.

Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам одного из источников, переговоры ведутся на уровне правительств двух стран практически без участия представителей нефтяных компаний. Другой источник отметил, что объемы и условия сделки пока не определены, и нет гарантий, что она будет заключена.

Глобальные цены на нефть резко выросли с начала года после начала военной спецоперации на Украине, при этом российская нефть торгуется со значительным дисконтом, поскольку многие покупатели отказываются от нее, опасаясь санкций и репутационных рисков. Как следствие, у Китая появилась возможность восполнить свои стратегические запасы относительно дешевым топливом, пишет Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 14,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 6 б.п. - до 14,24% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 14,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. каждая - до 14,43% и 14,31% годовых соответственно.