Рекордные дивиденды указывают на устойчивость бизнеса МТС - "Велес Капитал"

Рекордные размеры рекомендованных дивидендов отражают устойчивость бизнеса "МТС", говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 1К22, которые были несколько лучше консенсуса на уровне выручки и OIBDA. Ниже прогнозов оказалась чистая прибыль из-за более серьезных, чем ожидалось, негативных эффектов от роста финансовых расходов и валютной переоценки. Неожиданно сильным квартал стал для МТС Банка, даже несмотря на все трудности в экономике, а продажи розничной сети, напротив, сократились сильнее, чем мы полагали. Основной сегмент сервисов связи ожидаемо показал стабильную динамику роста. Прогнозов на год менеджмент пока решил не предоставлять", - пишет аналитик Артем Михайлин.

Эксперт отмечает, что "МТС" анонсировали решение совета директоров компании, который рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 33,85 руб. на акцию. "Размер рекомендованных дивидендов является рекордным и близок по объему к выплатам за весь календарный 2021г, что отражает устойчивость бизнеса оператора. При этом группа пока не анонсировала новую дивидендную политику, а объявленная выплата будет проходить в частном порядке", - указывает Михайлин.

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