Акции АЛРОСА привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции "АЛРОСА" привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Краткосрочным триггером роста бумаг станет объявление даты проведения совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2021г.

- В среднесрочной перспективе эксперты продолжают позитивно смотреть на бизнес "АЛРОСА": высокая доля на рынке алмазов позволит найти конечных потребителей ограненных алмазов из России на рынке Азии.

- В настоящее время поток алмазов из России в Индию временно осложнен из-за проблем с оплатой на фоне санкций. Однако компания активно проводит переговоры с индийскими клиентами, чтобы продолжить поставлять алмазы за рубли или рупии. Сбои в поставках привели к увеличению стоимости алмазов на глобальном рынке - это позволит компании частично компенсировать выпадающие доходы от сокращения объемов продаж.

- Минфин РФ рассчитывает на увеличение доли реализации продукции "АЛРОСА" на внутреннем рынке за счет либерализации оборота алмазов и бриллиантов.

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