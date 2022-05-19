"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $187

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $187 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $157, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Минфин США выдал лицензию, позволяющую Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. В случае успешных переговоров властей и оппозиции Венесуэлы США могут снизить санкционное давление на Венесуэлу в части экспорта нефти, что положительно скажется на расширении бизнеса Chevron.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном боковом канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $187. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $157 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73", - указывают эксперты инвесткомпании.

Chevron - американская энергетическая компания, одна из крупнейших мировых корпораций. Осуществляет добычу и разведку природного газа и нефти, производство удобрений, химикатов, нефтепродуктов и продуктов бытовой химии, разработку месторождений руд драгоценных, цветных и редкоземельных металлов.

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