S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3870-3930п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3870-3930 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 не смог продолжить отскок, и его рост за последние пять торговых сессий был нивелирован накануне. RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, MACD указывает на очередное усиление позиций "медведей". В случае если индексу широкого рынка удастся удержаться выше поддержки на уровне 3860 пунктов, на графике может сформироваться паттерн "двойного дна", что создаст условия для возобновления локального роста", - отмечают эксперты в комментарии.

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